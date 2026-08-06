曝三星 Galaxy Z Fold8 系列折叠屏手机首销日销量约 1 万台，同期约上一代的 40%

IT之家 8 月 6 日消息，据长期关注国内手机市场份额的数码博主 @RD观测 爆料，三星 Galaxy Z Fold8 系列首销情况已“出炉”。

以首销日为标准 三星 Galaxy Z Fold8 系列首销日 SO 约 10K，同期约为三星 Galaxy Z Fold7 的 40% 其中，三星 Galaxy Z Fold8 内占约 70%，三星 Galaxy Z Fold8 Ultra 内占约 30%

不过博主也进行了补充，称此次数据不含 Z Flip8 机型。

不过该机在韩国市场销量表现尚可，据IT之家此前报道，三星 Galaxy Z Fold8 系列手机在韩国预售达 144 万台，打破了 Galaxy 史上最高预售纪录。采用新外形的 Galaxy Z Fold8 的受欢迎程度最高，约占总销量的 70%。这意味着，单 Galaxy Z Fold8 阔折叠手机的预售量就达到了百万台。

该机配备一块 5.5 英寸外屏和一块 7.6 英寸内折叠屏，两块屏幕均采用 Dynamic AMOLED 2X 面板，支持 1Hz 至 120Hz 自适应刷新率，并兼容 HDR10、HDR10+ 和 HLG 显示标准。

三星 Galaxy Z Fold8 后置双摄系统，包括一颗支持光学防抖（OIS）、F1.8 光圈的 5000 万像素主摄，以及一颗 5000 万像素超广角镜头（F1.9 光圈）。此外，外屏和内屏各配备一颗 1000 万像素前置摄像头。所有摄像头均支持 4K 60fps HDR 视频录制，后置摄像头还可拍摄 8K 30fps 视频。

该机还搭载了高通骁龙 8 Elite Gen5 for Galaxy 处理器。256GB 和 512GB 版本配备 12GB 内存，1TB 顶配版则升级至 16GB 内存。

相关阅读：