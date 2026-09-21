雷军谈小米澎程 N90 升顶探索版：4 年前理想 L9 爆火时开始讨论设计，和后装车顶帐篷相比感受差很远

IT之家 9 月 21 日消息，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军今日开启直播，和大家聊聊澎程发布这些天。

IT之家从直播获悉，雷军谈到了小米澎程系列为什么要做 N90 升顶探索版，他表示这个产品的讨论是 4 年前，2022 年 9 月理想 L9 正式发布，当时 L9 如日中天，很多朋友包括同行就劝小米做增程车。

“我们当时的想法就是说我们在做纯电，纯电的还没做完，再做个增程，不是很好。另外，理想 L9 成功以后，一堆人摸着理想过河。我跟李想也是好朋友，肯定不能简单做个大空间车，不能做一个跟理想差不多的。我就在想，大空间的极致是什么？我们能不能做一个移动的房子？能不能成为大家的第一个空间？就是可能在家里，在办公室、咖啡厅之外，能不能再多一个空间。”

雷军表示，小米当时想做的就是可移动的空间、可移动的房子。作为房子来说的话，它有几个基本的重要点。

第一个点得是平地板，家里一个屋子里有几层台阶，不就很难用吗？

第二点，这个房子得方方正正的。所以小米内部当时提出，平地板方正格局，这样房子好布置、好用。

“小米要做一个真正的大平层。我们研究了一下 SUV，一般 9 系 SUV 车内其实有两层三层，它的第二排为什么不能挪动呢？它第二排正好在第二层的台阶上，能挪动的空间很有限，后备箱或者第三排在第三层的台阶上。这样的话，由于台阶就把座位给固定住了，座位又很大，所以整个无论车多大，它里面其实总体都是很拥挤的。”

“所以小米就在想，如果把它做平了，装上滑轨，凳子可以挪动，可用性就大幅度提升了。所以我们第一个想到的就是说要做平地板、要做方正格局、要做滑轨。”“后来就开始想说，要不顺便做一个对坐模式，四个人可以在车上掼蛋、打麻将。”

关于升顶设计，雷军表示：“在移动的房子里，最痛苦的是什么呢？是层高只有 1.3 米左右。可能小朋友可以站立，作为一个成年人的话有点压抑。所以后来我们就在想，能不能把车顶给打开，就开始做电动升顶。”

“我们做升顶的过程之中，大家说还是做个车顶帐篷，做个 loft，小朋友可以住在二楼，我们也做了很多安全冗余设计，做了很多防呆设计。做销售的同事们反馈说，孩子们见到探索版连路都走不动了。”

雷军还提到：“大家一看到小米要出一个车顶帐篷，因为以前供应链可能有一些传说，可能别的地方就开始跟进。但是我们这个不是做的车顶帐篷，我们做的是一个可以站立可移动的房子，是这个需求推导出来的。而且这种原生的电动升降顶帐跟车顶帐篷比的话，它用起来很方便。它可能 30 秒就升起来了，而且全部做过整车的翻滚实验，它是满足各种法规要求的。而且这个车里有空调、有充电口、还有灯，这些全部考虑了。如果你装一个后装的车顶帐篷，这个质量和感受差很远。而且我们增加的部分只增加了 100 毫米，所以它的通过性也很好。”