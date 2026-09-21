vivo X500 手机发布：首发天玑 9600M、8K 原生 Live，5499 元起

IT之家 9 月 21 日消息，在今晚举行的 vivo X500 系列及智慧终端新品发布会上，vivo X500 手机发布，售价 5499 元起：

12GB+256GB：5499 元

12GB+512GB：5999 元

12GB+1TB：6999 元

IT之家在发布会现场获悉，vivo X500 手机搭载 X 系列标准版史上主摄最大底 1/1.28 英寸蓝图 × 索尼 LYTIA-828，支持蔡司云台级防抖、达到 CIPA 5.5 专业防抖等级。

vivo X500 手机长焦搭载 X500 Pro APO 长焦同款 sensor 索尼 LYTIA-610，防抖等级同样升级到 CIPA 5.5，支持 4K 120fps 慢动作，支持「口红 200」增距镜。

vivo X500 手机行业首发 8K 原生 Live，并和微博等多家主流内容平台合作，打通了 8K Live 的分享链路；还支持 4K 原生电影感 Live，可实现多款电影色彩风格直出。

vivo X500 手机搭载了一块 6.59 英寸 1.5K 144Hz LTPS 直屏，有大地回声、晴天、晨曦、摄夜四种颜色可选，内置 7500mAh 电池，支持 90W 有线充电和 40W 无线充电。

vivo X500 手机还推出了专属联名手机“晴天”特别套装，包含“晴天”配色、“晴天”液态主题、“晴天”电影色彩风格、“晴天”相册内置背景音乐。

其他配置方面，vivo X500 手机首发搭载天玑 9600M 八核处理器，搭载蓝图影像芯片 V3+；支持 IP68、IP69 级防尘防水，采用超声波 3D 指纹。

vivo X500 首发搭载 OriginOS 7，全新液态主题，随机触屏解锁 Q 弹动效，随意上传照片都可同步效果，并且实现了 72 个月持久流畅，6 年使用依然丝滑。

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