华为鸿蒙 HarmonyOS 7 游戏助手功能上新，支持超级分辨率、智能 HDR、内存清理等

IT之家 9 月 21 日消息，在 9 月 7 日的 HarmonyOS 7 | HUAWEI Mate XT 2 及全场景新品发布会上，鸿蒙 7 操作系统正式发布。

目前，华为 Mate 80 系列手机、MatePad Edge、MateBook Pro 等设备已开启公测，Mate 60 系列、MatePad Pro 13.2 英寸 2025、WATCH GT 7 等已开启花粉 Beta 版尝鲜。

IT之家实测，在鸿蒙 HarmonyOS 7 系统上，游戏助手迎来一波升级，带来了更多新特性（部分功能鸿蒙 7 以下版本不支持），具体功能清单如下：

高性能模式 触控响应：提供标准 / 智能增强两个档位。智能增强可提升跟手性，但可能加速耗电发热。

帧率：提供标准 / 智能稳帧两个档位，智能稳帧可提高流畅度，降低功耗发热。 部分游戏还支持超级帧率 ，可超越游戏内设置，但可能加速耗电发热。

HDR：提供标准 / 智能 HDR 两个档位。 智能 HDR 可增强明暗细节对比 ，但可能加速耗电发热（属新增项）。

分辨率：提供标准 / 超级分辨率两个档位。 超级分辨率可提升画面清晰度 ，但可能加速耗电发热（属新增项）。

* 分辨率、HDR 需系统版本 7.0.0.102 及以上、应用助手版本 16.4.1.300 及以上，仅支持部分机型和游戏。 游戏工具 内存清理：点击内存清理，实时清理后台内存，减少游戏卡顿。 需系统版本 7.0 及以上 、应用助手版本 16.4.1.300 及以上（属新增项）。

游戏免打扰：自动屏蔽通知、来电响铃，打造清净游戏环境。

屏蔽指关节：实现对于所有指关节截录屏的屏蔽，进入游戏后默认开启。

截屏和录屏：支持快捷截屏和录屏。

亮度锁定：锁定屏幕亮度，防止游戏过程光线干扰屏幕亮度。

直连供电：在有线充电玩游戏时，开启“直连供电”并设置生效电量；当手机实际电量大于设定的生效电量值时，充电器将优先为系统供电，暂缓给电池充电，从而降低设备发热。

智能声控：智能声控功能支持通过语音指令操作游戏，不用点击也能玩。如玩家在玩《三国杀》时，可以通过语音指令“杀董卓”对场上董卓使用“杀”。仅部分游戏支持。

华为官网显示，应用助手（游戏助手）是华为设备内置的辅助工具，玩家在游戏中可通过应用助手快速开启高性能模式、免打扰、屏蔽指关节、截屏、录屏、智能声控、亮度锁定等功能。