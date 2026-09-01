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小米 69 元米家夜灯 4 开售：支持磁吸 / 悬挂 / 粘贴 + 8 个月长续航

2026/9/22 0:00:10 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 9 月 22 日消息，小米月初才开启众筹的米家夜灯 4 现已直接上架京东并开售，首发到手价 69 元起，首发期间晒单返 500 京豆（9 月 22 日-10 月 22 日）。

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米家夜灯 4 为全新升级版本，主打暗光感应，微动即亮，拥有多项核心升级。

首先，这款产品升级 24GHz 雷达，人体感应更精准，拥有 120° 大广角感知人体，正前方感应范围可达 3m ，侧方感应范围可达 2.5m ，黑暗环境下可实现人来灯亮，人离开 10 秒后自动关灯。

24GHz雷达感应介绍

其灯光方面采用漫反射舒适柔光设计，灯体背面出光，经墙面充分反射打散光线，无可视频闪，RG0 无蓝光危害，舒适暖光不刺眼，黑夜直视也不会刺眼。

漫反射柔光介绍

续航方面，这款小夜灯内置 800 mAh 锂电池，搭载低功耗算法，最高亮度感应模式续航可达 3 个月，最低亮度感应模式续航可达 8 个月，支持 Type-C 充电。

续航参数介绍

IT之家注意到，它支持 4 挡亮度可调节，可一键切换常亮、感应两种模式，亮度范围覆盖 1lm 、 3lm 、 5lm 、 15lm，最高亮度 15lm 可满足起夜照明需求，柔和不刺眼。

四挡亮度介绍

其安装方式灵活，支持磁吸、粘贴、悬挂三种方式：底座配有背胶，灯体磁吸于底座后可稳固粘贴在墙面；新增挂片，粘贴后可悬挂在浴室、衣柜挂钩位置，适配不同家居场景。

安装方式介绍

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