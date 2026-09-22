小米米家空气净化器 6C 开售：千分位甲醛数显，999 元

IT之家 9 月 22 日消息，小米官方今日宣布米家空气净化器 6C 正式开售，新品到手价 999 元。

这款空气净化器面向中小户型设计，最大适用面积达到 68 m²，颗粒物 CADR 实测值 603 m³/h，可实现 9500L/min 清新大气量。其机身设计紧凑，占地面积约为 0.063 m²，和一张 A4 纸大小相近。

净化方面，该机配备六项复合净化矩阵，包含：初效滤层拦截碎屑毛发、专效抗菌滤层抑制细菌、高密度除醛滤层分解甲醛、纳米级高精过滤层滤除颗粒物、专效除醛配方炭层锁定异味、紫外线杀菌层杀灭细菌病毒，实现深度除菌除敏。

小米表示，其滤芯平均寿命长达 6 ~ 12 个月，日均使用成本仅 0.55 元，滤芯建议零售价 199 元。

针对甲醛净化，该机甲醛 CADR 实测值达到 381 m³/h，甲醛 2 小时去除率达 99%；采用高效氨基反应除醛技术，通过氨基反应分解甲醛，搭配专效除醛配方炭，可精准破坏甲醛分子，同时紧锁异味和 TVOC，避免二次污染，适合新装房、新租房去除污染残留。

该机支持千分位甲醛实时数显，搭载甲醛传感器和 LCD 圆形显示屏，可以曲线显示甲醛浓度变化，全天候灵敏监测，用户可以直观掌握室内甲醛浓度动态，净化效果一目了然。同时还配备了 PM 2.5、温湿度传感器，四大高精传感系统让空气数据全面呈现。

除了除甲醛，该机还可以深度滤除过敏原：能滤除 98% 的柳杉花粉过敏原、 98% 的尘螨过敏原、 99% 的猫皮屑过敏原、 98% 的狗皮屑过敏原、 99.99% 的 PM 2.5，帮助过敏人群安然度过过敏季。

在杀菌方面，通过抗菌涂层加紫外线的双重消杀，该机对 H1N1 流感病毒、肺炎克雷伯氏菌等 8 种常见细菌病毒的 1 小时去除率均达到 99.9% 以上，其中 H1N1 流感病毒去除率更是高达 99.99%，呵护易感家人呼吸安全。

该机优化了风道结构，睡眠档实测噪音低至 30.4dB(A)，弱运化声不扰眠，可以守护用户整夜好眠。

产品已获得四大专业认证，包括中国质量认证中心母婴级评价、中国质量认证中心睡眠静音评价、中国质量认证中心除过敏原评价、瑞士 SGS 除醛认证，母婴使用也安全放心。

智能方面，该机支持小米澎湃智联，可连接米家 App，支持超级小爱语音控制，能够远程操控、设置智能场景，用户随时随地都可以管理家中空气状态。

产品采用上下分体式设计，更换滤芯仅需三步即可完成；同时支持方便清洁，顶盖可拆洗、风道可擦拭、滤芯仓可水洗，还能在 APP 中实时查看滤芯剩余寿命，使用体验更便捷。

IT之家附不同版本参数对比如下：

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