Counterpoint 数据：全球 AI 眼镜出货 2026H1 同比大增 263%

IT之家 9 月 22 日消息，Counterpoint Research 昨日表示，全球人工智能眼镜出货量在 2026 年上半年实现了 263% 的显著同比增长。其中无屏型产品的出货占比继续维持 96% 高位，AR AI 眼镜分得 4% 市场。

▲ 图源：Counterpoint Research

无屏 AI 眼镜的出货量在 2026H1 同比增长 258%、环比增长 22%；这一细分领域依旧由 Meta 主导，占比 94%，销量同比增长 260%、环比增长 22%。

▲ 图源：Counterpoint Research

另一方面，定位更高的 AR AI 眼镜出货量同比大增 449%，环比增长 18%。中国 OEM 厂商引领了商业化进程，中国 (45%) 也超越美国 (41%) 成为该细分品类的最大市场。

▲ 图源：Counterpoint Research

分析认为，存储器等半导体元件价格的上涨、公众对 AI 眼镜隐私问题的关注将为 AI 眼镜的进一步发展带来更大的不确定性。

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