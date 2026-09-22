大运汽车重整计划获法院裁定批准：流动资金遭遇阶段性周转困难

IT之家 9 月 22 日消息，大运汽车股份有限公司管理人今日发布公告称，2026 年 9 月 17 日，山西省运城市中级人民法院依法作出民事裁定书，裁定批准《大运汽车股份有限公司等 58 家公司重整草案》。

管理人将依照法院的裁定及企业的发展思路，有序推进各项权益落实工作。

IT之家查询获悉，大运汽车股份有限公司官方于 2024 年 11 月发布《关于大运汽车重整的声明》，当前，在整个市场周期性环境影响下，大运汽车股份有限公司（下称“大运汽车”）持续优化经营管理方式，资产负债率依然保持在同行业正常水平，但流动资金遭遇阶段性周转困难，给企业发展带来一定影响。为切实保障各方权益，大运汽车依法按程序进行重整。

作为大运汽车重整管理人，我们对接了多家投资机构商洽开展战略合作，推进大运有序重整。同时各生产研发园区正在准备有序复工，全力以赴做好产品订单交付、售后服务工作。 我们将竭尽全力，最大限度保障债权人、员工、股东、消费者和其他利益相关方的合法权益，维护好大运品牌的行业口碑。

公开资料显示，大运汽车股份有限公司注册地址位于山西省运城空港经济开发区机场大道 1 号，注册资本 10.7 亿元，占地面积 1,700 余亩，建筑面积约 50 万㎡，是一个集汽车研发、生产、销售、服务为一体的民营企业，总资产逾 60 亿元。

该公司于 2009 年取得专用车及挂车生产资质；质量管理体系通过了 ISO9001 认证；大运商标获得中国驰名商标。公司被认定为高新技术企业，企业技术中心被评为省级企业技术中心和省级工程研究中心，公司拥有省级重点实验室、省级中试基地等各类科研创新平台。

大运汽车曾在 2010 年发布了一段广告，因“风驰天下，大运汽车”宣传语被大众熟知。