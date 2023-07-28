滴滴组建大运会网约车保障车队：提供 300 辆新能源汽车，推出多项优惠活动

IT之家 7 月 28 日消息，滴滴出行官方微博今日官宣：作为成都第 31 届世界大学生夏季运动会的官方赞助商，滴滴在大运会执委会、成都市交通运输局指导下，组建了大运会独家网约车保障车队。

据官方介绍，大运会期间该车队将在东安湖体育公园、凤凰山体育公园场馆提供独家观赛出行服务，用户在赛事场馆区域需通过滴滴微信小程序呼叫保障车队。

规模方面，滴滴车队准备了 300 台新能源汽车、300 位经过专业培训的滴滴司机师傅提供出行服务，同时提供 200 台储备车辆。

同时，滴滴旗下的共享单车服务商“青桔”也专门提供了大运会版“蓉宝”单车，外观由青桔色和大运会吉祥物等元素组成。据介绍，为避免路面车辆淤积，官方专门定制了运维保障方案，通过智慧调度并结合实际需求，在相关场馆和大型活动场所周边规划了 73 个“重点保障点位”。

此外，滴滴出行还宣布在大运会期间推出多项优惠活动，IT之家汇总如下：

成都用户通过参与“滴滴 567”活动，每晚 16-24 点打车去宽窄巷子、锦里古街、九眼桥等热门商圈，可享受 5 折-6 折优惠。

在“滴滴 567”会场可免费领取代驾 7 折券、租车满 300 减 50 元券等。

滴滴货运单笔订单可享 8 折优惠

全国范围上线“为大运会喝彩”定制礼包：含单车最高 70 元券包、电单车最高 4 折通用购卡券、用户骑行完成后可参与抽奖活动。

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