国内首条跨海市域铁路：宁波轨道交通 12 号线今日开通运营，坐地铁能看海

IT之家 9 月 22 日消息，宁波轨道交通 12 号线于 2026 年 9 月 22 日上午 10:30 正式开通运营，是国内首条跨海市域铁路。

宁波轨道交通 12 号线全长 61.45 公里，共设车站 10 座，包含 2 座地下站与 8 座高架站。线路北起鄞州区小洋江站，一路向南串联云龙、横溪、塘溪、鄞州咸祥等乡镇，随后横跨象山港，途经象山贤庠、大徐、丹城，最终抵达大目湾站。

小洋江站、大目湾站为 12 号线两端始发站。两端首末班车发车时间分别为 6:30 和 21:20。开通当天，载客运营开始时间为 10:30。

开通后，周一至周四 6:30-8:15、17:00-19:00，周五 6:30-8:15、17:30-19:00，周六、周日 8:00-19:00，行车间隔均为 15 分钟；周五加密班次，15:30-17:30 行车间隔缩短至 7 分 30 秒；其余时段均为 20 分钟。

工作日早晚高峰期间，小洋江站、大目湾站双向各加开直快列车，中途仅停丹城站。直快列车两端始发时间为 7:00、7:30、8:00、17:30、18:00 和 18:30。

12 号线开通后，宁波轨道交通将继续沿用里程分段计价票制，并贯彻“递远递减”原则，计价方式保持不变。因线网总里程增加，全线网最高票价为 14 元。12 号线全程（小洋江站至大目湾站）票价为 10 元。

1.起步里程：4 公里及以内，每票 2 元。

2.分段计价：

4 至 8 公里部分，每 1 元可乘 4 公里；

8 至 13 公里部分，每 1 元可乘 5 公里；

13 至 20 公里部分，每 1 元可乘 7 公里；

20 公里以上部分，每 1 元可乘 9 公里。

作为浙江宁波“一体两翼”南翼骨干线，12 号线开通后，宁波轨道交通线网总运营里程将达 360 公里，串联六区一县，加速构建“轨道上的宁波”全域一体化发展格局。线路开通后，宁波主城至象山最快不到 30 分钟，大幅压缩两地出行时间，缓解甬莞高速等通道拥堵状况，强化主城区与南部滨海片区联动。

线路串联鄞州南部及象山多个片区，推动沿线城镇功能迭代、公共服务均等化，以交通先导带动产业、人口向象山等新兴增长极布局。IT之家附最新的宁波轨道交通图如下：

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