千问 AI 眼镜 N1 系列亮相阿里云栖大会：支持眼动追踪与虹膜支付，10 月 13 日发售

IT之家 9 月 22 日消息，阿里巴巴“2026 云栖大会”于 9 月 22 日-24 日在杭州举行，IT之家亲临现场，将为大家持续带来相关报道。

除了一系列软件成果之外，阿里还展示了其新一代全系列千问 AI 硬件产品，包含千问 AI 眼镜 N1、N1 Pro 及千问 AI 耳夹式耳机。三款新品已开启线上预约，并将于 10 月 13 日现货发售。

据官方介绍，N1 系列搭载 5000 万像素传感器，支持第一视角拍摄。其中，N1 Pro 支持眼动追踪和虹膜支付。用户看向展品并提问时，AI 可借助视线信息判断用户所指对象。

另一款新品千问 AI 耳夹式耳机结合 Bose 调音与 AI 助理能力，支持面对面翻译、AI 听记和语音办事。

千问 AI 硬件总经理宋刚表示，AI 穿戴是千问的重要载体，也是 Personal Agent 的核心组成部分。通过持续感知真实场景，推动 AI 从等待指令走向主动服务。

他表示，千问正以 Personal Agent 的形态加速演化。穿戴硬件可在获取用户授权的前提下，通过第一视角感知和语音交互，构建以个人为中心的多终端 Context，并随时提供服务。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。