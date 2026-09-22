阿里千问平板 QwenBook 演示真机首秀：搭载小背屏，键盘有千问专属键

IT之家 9 月 22 日消息，《晚点 LatePost》今日报道称，阿里云旗下无影团队正在研发一款名叫 QwenBook 的 AI 设备，定位是原生智能体电脑，但产品形态更接近一台“千问平板”，团队计划在 2026 云栖大会上展示 QwenBook 演示版本。

IT之家刚刚在 2026 云栖大会现场看到了这台 QwenBook 演示真机，为大家带来第一手外观图：

这款产品确定名称为 QwenBook，宣传语为“你的第一台‘原生智能体电脑’”，形态为平板 + 键盘触摸板的组合设计，组成类似笔记本的使用体验。

QwenBook 平板机身部分配备 Type-C 接口，可外接扩展坞，下方键盘部分配备大面积触摸板。

QwenBook 的整体系统界面类似苹果 macOS，有一行 App 底栏，应用窗口位置随意可调，还能随时唤醒千问对话，应用中心包含钉钉、阿里云盘等阿里旗下 App。官方人员向IT之家确认新机系统基于安卓打造。

屏幕中还可以看到 WPS 应用，报道称 QwenBook 在和金山深度合作，将会打通 WPS，目前还在开发阶段。

官方演示了 QwenBook 的系统操作手势，可以通过多指滑动在 AI 智能体界面、传统桌面之间切换，IT之家现场实拍视频如下：

来到产品背面（笔记本形态 A 面），可以看到 QwenBook 产品名称字样，以及硕大的黑色摄像头模组部分。

IT之家在现场发现，该黑色摄像头模组部分另有玄机，双摄像头只占了一半面积，还有一半是一块圆形小屏幕，可以显示卡通形象。

QwenBook 的键盘也有特别设计，可以显示 Windows 和 macOS 的两种键盘布局，还搭载专门的千问按键。

现场演示 QwenBook 打通了淘宝等阿里旗下服务，报道称该团队做了一套自己可控的工具，用户能直接使用，包括系统级听记、Wiki、智能文件夹、自研邮箱，以及知识库 MyNote 和记忆管理应用 MyZone。

关于 QwenBook 的发售时间，报道称今日演示的产品主要用于呈现千问平板的产品理念，并非内部的最新完整版本。完整产品预计要到今年底或明年初才能发布。

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