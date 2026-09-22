曝阿里试水千问平板 QwenBook：定位原生智能体电脑，主打办公、打通 WPS

IT之家 9 月 22 日消息，据《晚点 LatePost》今日报道，阿里云旗下无影团队正在研发一款名叫 QwenBook 的 AI 设备，定位是原生智能体电脑，但产品形态更接近一台“千问平板”，产品定义和硬件部分由团队自研，无影过去做云电脑积累的系统和端云能力，也被带进了这个项目。

一位阿里云人士称，QwenBook 是一款仍处于早期的试水产品，主打办公，目前，产品接入的模型包括 Qwen3.8-Max 和 Qwen3.8-Flash。

报道还提到，QwenBook 团队目前约 150 人，系统团队主要基于无影和阿里云 OS 团队重新组建，硬件团队招聘了不少头部手机厂商的人。一位阿里云人士表示，QwenBook 在今年 4 月份左右启动，晚于第一代豆包手机的发布。

QwenBook 目前展示的系统级能力，首先建立在一套自有应用上。团队做了一套自己可控的工具，用户能直接使用，包括系统级听记、Wiki、智能文件夹、自研邮箱，以及知识库 MyNote 和记忆管理应用 MyZone。此外，QwenBook 在和金山深度合作，将会打通 WPS，目前还在开发阶段。

报道还称，该团队计划在云栖大会上展示的是一款 QwenBook 演示版本，该版本只透出了部分功能，主要用于呈现千问平板的产品理念，并非内部的最新完整版本。完整产品预计要到今年底或明年初才能发布。

IT之家注意到，阿里巴巴旗下企业级 Agent 产品“千问办公”于今年 8 月开启公测，新的“千问办公”由 QoderWork、MuleRun、悟空三款产品全面整合而来，是业内首款同时支持桌面端 Agent、云端 Agent、企业协同 Agent 的产品，致力于帮助个人与企业提升办公生产力。