路透社民调：近四分之三美国人认为 AI 公司在防止灾难方面做得不够

IT之家 9 月 22 日消息，路透社 / 益普索（Ipsos）最新民调显示，73% 的美国人担心，AI 公司为防止人工智能严重危害社会所采取的措施仍然不够。

IT之家从今天（22 日）晚间公布的数据获悉，39% 的受访者认为 AI 正在给社会带来负面影响，高于上月的 36%，创下自 3 月开始调查这一问题以来的最高水平。只有 11% 认为 AI 带来了积极影响，其余受访者表示不确定或没有作答。

许多美国人也不相信 AI 企业有能力管好自己。多数受访者认为，联邦政府应该在制定 AI 安全标准方面发挥重要作用。

IT之家转录调查表格如下（误差范围为正负 3 个百分点）：



放缓 AI 发展是好事吗？ AI 公司提供了防范严重伤害的安全措施吗？ 同意 55% 24% 不确定 30% - 不同意 13% 73% 未作答 2% 2%

AI 正改变程序员的工作方式，但会给劳动力市场带来多大冲击仍难下定论。网络安全风险则更加明显。此外，约 69% 的受访者关注过近期主要 AI 企业呼吁放缓 AI 发展、加强监管并提高安全标准的消息。

对于放慢 AI 发展速度的利弊，55% 的受访者认为是好事，13% 认为是坏事，其余受访者表示不确定或没有作答。

支持 AI 技术的人士认为，AI 有望提高生产力、加快科学发现，并重塑医疗保健、金融等多个行业。

与此同时，大规模建设数据中心的投资推动了经济增长。这些设施由大量计算机组成，为 AI 提供算力，同时却制造了足以引发周边居民不满的噪音，并在 11 月 3 日中期选举前给政治人物带来压力。

在发展速度与安全之间，多数美国人更看重后者。约 73% 的受访者认为，美国更重要的是确保 AI 以安全、负责任的方式发展，23% 则认为，更重要的是让美国在 AI 发展方面领先世界其他国家。

这项网络民调覆盖全美 1277 名成年人，误差范围为正负 3 个百分点。