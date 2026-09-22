ASML 高管直言：欧洲本土光刻机销量为零，半导体产业面临掉队风险

IT之家 9 月 22 日消息，据彭博社报道，欧洲市值最高的企业阿斯麦（ASML Holding NV）的一名高层表示，该公司并未在欧洲大陆销售任何芯片制造设备；在美国、中国、印度都在大举投入建设本土半导体产业的背景之下，欧洲正面临被甩在身后的风险。

“我们现在在欧洲根本一台设备都卖不出去。原因就是欧洲本土缺少投资，当地没有新建芯片工厂。”阿斯麦负责全球公共事务的执行副总裁弗兰克 · 海姆斯克（Frank Heemskerk）于周一晚间在阿姆斯特丹的一场活动上发言称。

阿斯麦处于半导体供应链的关键位置，是全球唯一能够生产制造尖端芯片所必需的高精度光刻设备的厂商。台积电、三星电子等客户使用阿斯麦光刻机，在硅晶圆上刻蚀精密的晶体管电路图案；这套设备也是支撑全球 AI 产业繁荣的重要基石。

欧盟正在重新修订《欧洲芯片法案》。该法案 2023 年正式生效，出台的初衷是应对新冠疫情期间的芯片短缺危机，提升欧洲在全球芯片制造当中的份额。但这部法案实际上并没有有效带动新建晶圆厂的投资。欧盟审计机构去年就曾指出，欧洲很难完成到 2030 年将本土芯片市场份额翻一番的既定目标。

阿斯麦与欧盟委员会一直在共同寻找方案，希望提升欧洲的科技竞争力、强化供应链，同时创造本土的芯片设备需求。与此同时，其他国家正通过政府资金以及各类扶持政策，大力扶植本土芯片制造。

海姆斯克还提到，美国、中国、印度都在积极争取阿斯麦，希望该企业扩大在当地的布局。

“我们需要扩大自身设备产能。产能扩充不会只放在荷兰本土。各个地区都在激烈竞争，希望我们把产能建到他们那里。对于阿斯麦而言，现在关键要看欧洲能不能拿出有力的行动。”

他表示，中国与印度给出极高规格的招商待遇：“铺好了红地毯邀请我们，希望我们过来建厂投资。”阿斯麦目前已经有四分之一的研发工作放在美国开展，而美方还希望阿斯麦能够把在美国的研发占比提升至一半。

IT之家注意到，二季度阿斯麦整机净销售额当中，来自欧洲地区的贡献为零。对比 2025 年，欧非中东整体还占到整机销售的 1%。

今年上半年，韩国是阿斯麦设备的第一大市场，其次是中国台湾与中国大陆。今年 5 月，阿斯麦已经和塔塔电子（Tata Electronics Private Limited）签署合作协议，助力印度本土发展芯片制造能力。