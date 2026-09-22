安卓手机也能用 Pr 剪片了，Adobe Premiere 移动版登陆谷歌 Play 商店

IT之家 9 月 22 日消息，iOS 版上线一年多后，Adobe Premiere 移动应用今天（22 日）晚间正式登陆安卓平台。与 iOS 版相同，安卓版 App 同样可以免费下载，生成式 AI 功能则需通过内购使用。

分割、修剪、裁剪、合并视频，调整播放速度，以及添加文字、特效和旁白等音频层等剪辑功能全部免费。用户无需付费即可不限次数导出无水印 4K 视频，并能根据不同平台选择所需的画面尺寸。

如果用户需要创建音效、使用 Adobe Firefly 提供的 AI 生成素材等 AI 功能，可以购买生成式 AI 点数。应用内还提供额外云存储空间供用户购买。Adobe 称，后续还会加入 Adobe Fonts、增强型字幕，以及可与 Premiere 桌面版无缝衔接、继续编辑的功能。

Adobe Premiere 安卓版现已登陆谷歌 Play 商店。安装设备至少需要运行 Android 13，并拥有 5GB 内存。

IT之家附官方介绍如下：

Adobe Premiere 为您带来轻松便捷的视频编辑体验，完全免费，让您掌控一切。这款快速高效的移动 AI 视频编辑应用功能强大，足以满足您的任何创意，同时又简单易用，人人都能轻松上手。精准的多轨道时间线，带来无与伦比的速度体验，更有录音棚级的音频，配音清晰透彻。这款免费视频编辑器无广告、无水印，助您快速流畅地创作内容。

使用转场特效，利用 AI 视频编辑工具，打造引人注目的剪辑作品，轻松分享到 TikTok、YouTube、Instagram 和 Facebook。为视频添加音效，录制旁白，并将音频提升至录音棚级品质。

Adobe Premiere 视频编辑应用功能：

闪电般快速的视频编辑时间线

帧级精准编辑：裁剪或分割视频，突出关键时刻

集成 YouTube Shorts，提供可混剪模板

新鲜且相关的视频创作者模板，助您快速创建草稿

流畅的速度特效：加速、减速或冻结视频的关键时刻

独特的色彩预设：应用 Adobe Lightroom 预设并进行微调，以符合您的审美。

增强和提取音频：Adobe Premiere 视频编辑器可轻松将音乐融入最终视频。

转场特效：通过流畅的片段间转场，提升您的内容质量。

自适应用户界面：在一个界面即可使用最常用的视频制作工具，享受便捷的视频编辑体验。

精准控制的视频编辑

无限轨道视频编辑器：叠加片段并整理时间线，让您的创意不受限制。

高级视频编辑器片段控制：翻转或提取音频，自定义每个剪辑点。

配备录音棚级音效的 AI 视频编辑生成器

AI 语音增强：借助 AI 创建录音棚级配音。

文本转图像 AI 视频编辑：使用 Adobe Firefly，根据简单的文本提示创建独特且符合商业安全标准的图像。

我们尊重创作者的内容所有权：Adobe 绝不使用用户内容进行训练。

速度与性能

基于 Android 原生平台，视频编辑快速流畅，并支持导出 4K 视频。

可直接从您的设备或常用的云存储服务商导入素材。

无干扰：无弹出式广告，界面简洁，导出完全免费且无水印。

免费下载和使用

创建精彩视频所需的一切功能均可免费使用。仅在需要 Firefly 生成式 AI 点数时才需付费。

设备要求

下载此应用需要至少 5GB 内存的设备。