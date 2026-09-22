Meta 股价累计上涨超 20%，华尔街分析师看好智能体 Muse

IT之家 9 月 22 日消息，据路透社今天（22 日）晚间报道，华尔街开始看好 Meta，投资者押注其新推出的 AI 智能体 Muse 有望为其开辟新的收入来源，并改变 Meta 在 AI 领域的商业化前景。

9 月 8 日上线的 Muse 是一款 AI 助手，可以代替用户发送电子邮件、预订旅行，还能完成出售汽车等交易。基础版本免费，针对使用需求更高的用户，Meta 提供每月 20 美元或 100 美元（IT之家注：现汇率约合 134.2 元或 671 元人民币）两档订阅方案。

Muse 上线后，Meta 股价累计上涨超过 20%，同期涨幅超过“美股七巨头”中的其他科技公司。截至最近一个交易日收盘，Meta 市值增加超过 2,000 亿美元（现汇率约合 1.34 万亿元人民币），股价也升至 7 个多月以来最高水平。

周二早盘，Meta 股价再涨 1.5%，此前一个交易日的涨幅超过 11%。

摩根大通分析师报告称：“尽管现在还处于早期阶段，但我们认为，Muse 有潜力成为 ChatGPT 之后使用最广泛的消费级 AI 应用。”分析师认为，Muse 上线初期迅速吸引用户，主要得益于较高的产品与市场契合度、Meta 庞大的分发渠道，以及免费版本降低了用户首次体验和持续使用的门槛。

Apptopia 数据显示，Muse 目前仅面向美国和加拿大用户开放，上线前 12 天累计下载量达到 280 万次。若按照与 ChatGPT 上线前 12 天相同的口径比较，Muse 的下载量为 180 万次，高于 ChatGPT 同期的 130 万次。

美国银行全球研究分析师称，早期评价显示，Muse 的功能获得了用户认可，尤其是能够在用户较少干预的情况下完成多步骤任务和工作流程。

投资者对 Muse 的热情还在周一带动华尔街科技股集体上涨。Meta 股价涨逾 11%，AMD 和英特尔等芯片制造商同样受到提振，其中 AMD 估值首次突破 1 万亿美元（现汇率约合 6.71 万亿元人民币）。

JonesTrading 首席市场策略师迈克尔 · 奥罗克称：“市场认为，Muse 将给本就严重受限的 CPU 市场带来利好。”

杰富瑞估计，如果 Muse 到 2027 年底能够吸引 10 亿用户，并有至少 3% 的用户转为付费用户，其年化收入可能达到 108 亿美元（现汇率约合 724.7 亿元人民币）。杰富瑞同时将 Meta 股票的目标价上调至 875 美元（现汇率约合 5,871 元人民币）。

瑞银全球财富管理分析师称，Meta 的 Muse 提供了初步证据，显示消费级 AI 智能体有望获得广泛普及，并在企业应用之外开辟新的 AI 商业化机会。

LSEG 汇编的数据显示，在覆盖 Meta 股票的 64 家券商中，57 家给予“买入”或更高评级，目标价中位数为 760 美元（现汇率约合 5,100 元人民币）。

布伦特 · 希尔等杰富瑞分析师指出：“Muse 推出以前，投资者完全不相信 Meta 能够推出个性化的消费级 AI 智能体，而是更看好 Alphabet。”