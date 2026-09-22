苹果 Beats 发布全新 Beats 360 头戴式真无线耳机：可换耳罩设计，售价 2999 元

IT之家 9 月 22 日消息，经过数月的预热与爆料，苹果旗下 Beats 于今日正式发布了全新的 Beats 360 头戴式耳机。这款产品售价 2999 元，是 Beats 对头戴耳机设计思路的一次重新探索，着重优化音质、佩戴舒适度以及个性化自定义能力。

IT之家注意到，Beats 360 并不会替代该品牌旗下的 Studio Pro 头戴耳机；Studio Pro 仍会保留在产品阵容当中，售价从此前的 349.99 美元下调至 299.99 美元。相较于 Studio Pro，Beats 360 采用了一套全新完整的声学架构，主动降噪性能最高可达前者的 1.75 倍，输出响度提升 12 分贝；与此同时在全频段下依旧保持清晰听感，失真水平较低。

Beats 360 搭载的主动降噪（ANC）系统配备八枚麦克风，可以同时采集、分析耳机内部与外部的声学环境。除主动降噪以外，Beats 360 还支持通透模式，让使用者依旧能够听清周遭环境的声音；当主动降噪与通透模式全部关闭时，自适应均衡（Adaptive EQ）功能就会启动，持续实时调校耳机的声学表现。

耳机同样支持带动态头部追踪的个性化空间音频。依托苹果平台，用户可以体验 360 度杜比全景声效果；转动头部时，声场也会随之发生相应变化。

“Beats 并不仅仅是赶上了头戴耳机兴起的浪潮，我们本身就参与定义了这一产品品类。”苹果音乐、体育及 Beats 业务副总裁奥利弗 · 舒瑟（Oliver Schusser）表示，“Beats 360 开启了品牌发展的新篇章。我们将自家迄今为止最顶尖的声学性能，和一套均衡出众的设计融为一体，耳机可以随你的行动自如适配。再加上全新的可替换耳罩，消费者由此拥有了其他头戴耳机无法实现的自我表达方式。”

Beats 360 共有四款机身配色：黑色、云白（米白色）、粉色以及晴空蓝（浅蓝）。出厂自带和机身同色的高性能针织耳罩与头梁软垫；整套耳罩支持拆卸更换，用户可以随心打造专属外观，甚至在不同场景下更换配色组合。单独售卖的高性能针织替换耳罩套件除四款标准配色之外，还新增电光色（霓虹黄绿）与藏青色两种选择。

高性能针织记忆棉耳罩透气性良好，非常适合健身以及各类运动场景使用。如果用户偏爱更传统柔软的耳罩质感，Beats 还推出了超柔软垫套件，包含黑色与象牙白两种版本。该款软垫与 Studio Pro、Solo 4 上面的软垫风格相近，工程皮革包裹记忆棉，蓬松柔软。Beats 360 内置传感器，可以自动识别当前安装的是高性能针织耳罩还是超柔软垫；无论更换哪一种材质，耳机都会自动调整声学调校参数以及降噪滤波，保证前后听感维持一致。

高性能针织以及超柔这两种替换耳罩套件，常规售价均为 320 元。目前美国、英国、加拿大、澳大利亚、法国、中国、韩国等部分市场开启限时首发优惠，中国市场套件售价低至 79 元。更换耳罩的操作十分简便：只需旋转即可拆装两侧耳罩；头梁软垫则是卡扣式拆装，稍加用力即可取下或扣回，佩戴过程中可以稳固锁定，不易脱落。

面向运动爱好者，Beats 360 是 Beats 旗下首款取得 IPX4 防汗防水等级的头戴式耳机，能够抵御液体泼溅侵入。

可拆卸耳罩也便于清洗，对于健身使用场景而言十分实用。Beats 给出的清洗建议：取一茶匙（5 毫升）洗衣液兑入一杯（250 毫升，250ml）清水，使用不起毛的软布蘸取溶液，每一块耳罩揉搓清洗一分钟；之后再用蘸过清水的另一块软布擦拭干净，最后换一块无尘软布擦干。

绝大多数头戴、压耳式耳机为了连接左右两侧耳杯，都需要在头梁内部布置多根线缆；但 Beats 360 的结构有所不同：左右两侧本质上是两套相互独立的无线耳机单元，每一侧都自带电池、天线以及处理电路。

因此头梁内部仅保留一根供电线缆用于连通左右单元，只需要一个 USB‑C 接口就可以同时为两侧电池充电。纤细的头梁同时优化了整机重量分布。Beats 360 和 Studio Pro 整机重量相近，均略低于 300 克；Beats 360 把更多重量分配到耳罩部位，以此进一步提升佩戴舒适度。

左侧耳杯设置 USB‑C 充电口、电源按键以及一枚独立的聆听模式按键，用来在主动降噪、通透模式、自适应均衡之间切换；右侧耳杯配有播放 / 暂停按键以及音量拨动键。耳机同时支持免唤醒语音指令“嘿 Siri”。

续航方面，开启主动降噪模式时 Beats 360 可以连续播放 32 小时；快充功能（Fast Fuel）支持充电 5 分钟，应急播放一小时。

Beats 第四代自研平台深度适配苹果与安卓两大生态。苹果设备用户可以实现一键配对、iCloud 自动切换设备；支持音频共享功能，允许好友使用兼容的 AirPods 或者 Beats 耳机同步收听；同时支持“查找”功能。安卓用户同样可以使用一键生态配对、音频切换、查找中心位置定位等多项功能。

和 Beats Studio Pro 不一样，Beats 360 的头梁无法折叠收纳；不过两侧耳杯可以向内放平旋转。整机可以收纳进防撕裂织物收纳包，包盖采用磁扣闭合设计，包身后侧带有挂环，可穿手指或者挂上登山扣。收纳之后收纳包大致为 9 英寸见方；底部褶皱位置厚度略超过 2 英寸。相比 Studio Pro 的收纳包，我个人更喜欢这种扁平款式，放进电脑包或者背包会更加顺手。

配合 Beats 360 新品上市，品牌同步推出全新广告宣传活动，由肯达尔 · 詹娜（Kendall Jenner）出演。配套的短片当中，肯达尔 · 詹娜在一间咖啡馆赴约，却发现店里每一个人都是不同造型的自己，每个人搭配了不一样的耳罩组合。短片意在突出 Beats 360 可以充分彰显使用者的个性。

“我总是四处奔波，日常造型也变化很多。”肯达尔 · 詹娜表示，“Beats 360 刚好契合我的生活方式。我很喜欢可以随时更换耳罩，来适配我当天的穿搭与行程。”

“肯达尔会根据不同场合调整自己的形象，她正好需要一款可以随她一同改变的耳机。”Beats 首席营销官克里斯 · 索恩（Chris Thorne）说道，“这支短片完美抓住了这一点，以活泼有趣的方式展现肯达尔的多重面貌，同时表现 Beats 360 如何跟上她的每一种状态。”

从今日起，Beats 360 开放预订，产品将于本 9 月 24 日正式开售。包装盒内附带织物防撕裂收纳包；额外的替换耳罩套件、USB‑C 充电线、电源适配器均需要另行购买。

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