苹果 Beats 360 快速上手：Beats 首款能换耳罩的头戴式耳机，耳目一新，眼也一新

9 月 22 日，Beats 全新旗舰头戴式耳机 Beats 360 正式登场，售价 2999 元。

这一次，Beats 带来了一个让人眼前一亮的设计 —— 首次采用可更换耳罩和头梁软垫。除了机器自带的黑色、云白、粉色和晴空蓝四款高颜值配色，以及标配的同色系机能编织耳罩外，官方还提供了材质、色彩各异的替换套件供大家单独选购。

当下，头戴式耳机不仅仅是用来听音乐的音频设备，更是一件挂在颈间的潮流单品，是个人审美与当下情绪最直接的外化表达。那么，当自带潮流基因的 Beats，遇上高度自由的多彩可换配件，究竟会碰撞出怎样的新鲜体验？

IT之家已经提前拿到了这款新品。

接下来，就为大家带来详细的“上耳”体验。

色彩敢拼，但并不张扬

笔者认为，Beats 360 在外观上最让人惊喜的地方，是它对色彩美学的独到理解。

以往在数码产品上，我们总有一种刻板印象 —— 产品的色彩一旦丰富起来，就容易显得杂乱甚至廉价；似乎只有“色彩上的克制”才是通往高级感的唯一途径，这也是为什么我们总是看到千篇一律的黑、白、银、灰。

但是，克制并不等于色彩的缺失。

只要调色功底足够深厚，多彩的配色一样能够跳出俗套，呈现出既高级又内敛的质感。

Beats 360 在色彩这件事上，确实下了不少功夫。

它没有刻意把“多彩”做得张扬，而是在丰富颜色和克制质感之间找到了一个比较舒服的平衡，这种对细节的处理，也很容易让人联想到苹果一贯的产品设计思路。

所以即便是把耳机上那个“b”logo 换成苹果，也毫无违和感。

图片来自官方

Beats 360 提供黑色、云白色、粉色和晴空蓝色四款基础机身配色。

这几种颜色都没有把色彩做到最浓 ——

例如黑色少了一点过于深沉的感觉，云白色带着一点柔和的暖调，粉色也没有刻意追求鲜艳，而是显得比较柔和；至于晴空蓝色，则在清透之外又带着一点湛青的色彩变化。

IT之家实拍「云白色」

机身整体采用偏哑光的处理，也进一步压住了色彩本身的跳跃感。即便是粉色、晴空蓝色这样的明快配色，上手之后依旧不会显得过于高调，反而多了一份比较安静的质感。

而当每一种颜色都足够耐看之后，彼此之间反而拥有了更多组合的空间。

Beats 360 提供 8 种耳罩选项，搭配 4 款机身配色，可以形成 32 种组合；如果进一步把耳罩和头梁软垫进行混搭，组合数量还可以达到 256 种。

当这些同样偏克制的颜色碰撞在一起时，并不会像想象中那样突兀。相反，不同色彩之间的变化，让原本一体化的耳机多了几分灵动。

头戴式耳机本身就是一件经常被佩戴在身上的产品，黑色、云白色更适合通勤和办公，粉色、晴空蓝色则显得更轻快一些；再加上海军蓝、荧光黄色等耳罩配色，也可以根据穿搭、运动场景甚至当天的心情进行调整。

除了颜色之外，Beats 360 提供了机能编织和 UltraPlush 两种耳罩材质。

其中，机能编织耳罩为标配，提供黑色、云白色、粉色、晴空蓝色、海军蓝和荧光黄色六种颜色，内部采用丰盈记忆棉，外层包覆透气编织面料，并采用菱格编织工艺，每根纱线均由 36 股强韧的超细纤维密织而成。实际看起来比较轻盈，触感也偏柔软、透气，更适合健身、训练等运动场景。

IT之家实拍-不同色彩机能编织耳罩搭配不同色彩机身

UltraPlush 耳罩则拥有黑色和云白色两种颜色，工艺上采用记忆棉搭配无缝精工皮革，沿用了 Beats Studio Pro 和 Beats Solo 4 的同款材质，整体触感更加细腻，佩戴也更柔软与舒适，更适合通勤、办公以及长时间聆听。

UltraPlush 耳罩

耳罩通过旋转即可拆卸，头梁软垫同样是卡扣拆装方式，重新安装时听到一声“咔嚓”，基本就意味着已经卡入到位。

熟悉操作之后，换起来并不会花太多时间。

另外，Beats 360 还带来了耳罩套件，包含耳罩和头梁软垫。目前已经可以通过 apple.com 订购。其中优惠期间，机能编织耳罩套件售价仅为 79 元（原价 399 元），这价格非常的不 apple。

耳罩套件

另外，Beats 360 在耳罩内部加入了感应器，更换不同材质的耳罩后，系统会自动识别当前配置，并调用对应的声学调校参数，开机状态下，耳机还会通过提示音确认耳罩已经安装到位。

重量不到 300g，重点放在配重和受力

除了可更换耳罩，Beats 360 的佩戴结构也进行了重新设计。

Beats 360 重量约为 294.5 克，比此前的 Beats Studio Pro 略重 30g 上下。但 Beats 360 重新调整了机身不同部位的重量分布。

例如，采用了更加纤细的头梁，头梁内部采用以超薄钢制弹簧为核心的结构，整体轮廓按照头部的自然弧度进行设计。两侧配备可调节滑杆，耳罩也支持旋转，可以根据头型调整佩戴位置。

实际佩戴时，耳罩与头部的接触面积比较充足，而头梁本身比较纤细。Beats 360 戴上之后比较明显的一点，是头顶没有太强的压迫感，耳罩两侧也不会有很突兀的夹紧感。

平时通勤、办公，或者连续看一两个小时视频时，整体佩戴感比较自然，不太需要频繁调整位置。

在便携性方面，Beats 360 支持折叠平放，并配备编织布收纳包。

收纳包尺寸为 225.0 × 85.0 × 225.0 毫米，整体体积不算特别小，但装下耳机之后比较规整，放进背包或者行李箱都比较方便。

这个收纳包平时除了装耳机之外，单独拿在手里也不会显得突兀。尤其是外出不背双肩包时，把它当作一个小手袋来用，也是不错的。

声音体验：不只是把低频做得更猛

对于一款定位旗舰的头戴式耳机来说，声音表现显然还是 Beats 360 最核心的部分。

硬件上，Beats 360 采用全新的高保真声学架构，并搭载专为本机定制的驱动单元。整套系统以高动态范围放大器 HDRA 和双钕磁铁传感器为核心，驱动单元采用高灵敏度三层振膜结构，由两层轻薄、高刚性的外层，以及一层更厚但依旧轻盈的阻尼内层组成。

这种结构主要用于提升振膜响应效率，同时减少不必要的共振。

除此之外，Beats 360 还采用中央通风与外围通风结合的传感器架构，通过优化传感器周围的气流，进一步降低失真。

从参数来看，Beats 360 定制驱动单元的输出声压级相比 Beats Studio Pro 提升 12 dB，同时配合双倍处理能力，为全频段声音留下更充足的动态余量。

这些硬件最终还是要落实到实际听感上。

戴上 Beats 360 后，笔者比较明显的感受是，它并没有把声音简单地做成“更响、更重”的方向。低频依旧是比较有存在感的一部分，但与低频一起出现的，还有相对完整的中频表现以及更加充足的声音细节。

比如试听《渡口》时，开头的鼓点进入之后，可以比较清楚地分辨出不同声音之间的位置。小鼓的声音比较清脆，落点也比较明确；大鼓则有更明显的重量感，与小鼓形成了比较清晰的层次。再往后听，人声、吉他等声音逐渐加入，整个编曲并没有混成一团，而是能够听出不同声部之间的区别。

尤其是人声部分，整体位置不会过分靠后，声音比较饱满；吉他等中高频乐器则保留了一定的细节感。把音量稍微拉高之后，声音依旧比较完整，没有因为动态增强而变得过于毛躁。

《hate that i made you love me》则更适合用来听低频和律动。

这首歌融合另类流行与 R&B 质感，整体节奏偏松弛，Beats 360 的低频在这里有比较明确的存在感，鼓点落下时有力度，但不会一直拖在底部，配合人声和背景编曲，整体听起来比较有弹性。对于流行、R&B 以及电子元素比较丰富的音乐，这种表现会比较讨喜。

Fishmans 的《DAYDREAM》则是另一种取向。

Fishmans 的音乐融入 Dream Pop、氛围和迷幻等元素，这首收录于 1997 年的《宇宙日本世田谷》专辑的《DAYDREAM》，节奏和氛围都比较松弛。

用这首歌试听时，贝斯依旧有存在感，但没有把整体声音做得过厚；吉他、人声以及背景中的其他声音能够保持一定的层次，整个声场也不是全部堆在耳边，而是有一定的展开感。

降噪等综合体验

降噪部分，据介绍，Beats 360 搭载 9 个数字 MEMS 麦克风，其中 8 个用于主动降噪，3 个用于语音拾取，另有 2 个同时承担两种用途。结合新的处理芯片，耳机会持续分析环境噪音以及佩戴贴合度，并根据当前状态动态调整降噪响应。

官方数据显示，Beats 360 的综合降噪效果相比 Beats Studio Pro 最高提升 1.75 倍。

实际体验中，IT之家主要在地铁、办公室以及户外环境下进行测试。

比较明显的是，对于持续存在的低频环境声，Beats 360 的处理比较直接。比如地铁运行时持续不断的轰鸣声、车厢内空调产生的低频声音，开启后都会被明显压低，原本一直存在的“底噪”会安静下来不少。

办公室里的降噪则是另一种感受。这里的背景声音更多是空调、风扇、键盘声以及周围同事说话等各种声音混在一起。开启降噪后，空调和风扇这类比较稳定的声音会比较容易被压下去，而人声、键盘敲击以及突然出现的声音仍然能够听见，只是整体存在感没有那么强。

除了主动降噪，Beats 360 也提供通透模式。它通过更宽的频率响应以及新的麦克风布局来还原环境音，打开之后，可以在继续听音乐的同时感知周围的声音。

Beats 360 还支持带动态头部追踪的个性化空间音频，并兼容 Apple 空间音频平台和杜比全景声。

耳机左侧耳罩内部集成加速感应器和陀螺仪，可以实时追踪头部运动。当转动头部时，系统会相应调整声音定位。传统左右声道的声音基本固定在耳机两侧，而动态头部追踪会让声场拥有更明显的空间关系。比如看电影时，画面中的人物在正前方，即使转动头部，人物的声音依旧会保持在前方，而不是跟着耳机一起转到耳边。这种方式会让声音听起来更有空间感。

在 Apple 设备上，Beats 360 还支持个性化空间音频。

当然，Beats 360 也不是苹果专属，安卓手机用户同样可以使用。

在苹果设备上，支持一键配对、设备间自动切换、音频共享、“嘿 Siri”、“查找”等功能，并支持带动态头部追踪的个性化空间音频。

苹果设备自动切换

而安卓用户则可以通过 Beats App 使用一键配对、自定义控制、小组件、定位耳机以及固件更新等功能。

安卓手机

细节体验上，Beats 360 是 Beats 首款支持 IPX4 级抗汗抗水的头戴式耳机，所以 Beats 360 也可以用于健身、跑步等运动场景。续航方面，Beats 360 的最长播放时间达到 32 小时。关闭主动降噪和通透模式、开启自适应均衡时，最长可播放 32 小时；即便同时开启主动降噪和个性化空间音频，最长续航时间也同样为 32 小时。即使临时发现电量不足，也可以利用 Fast Fuel 快充，USB-C 充电 5 分钟即可获得最长 1 小时的播放时间。

写在最后

总结来说，Beats 360 是一款将“高级审美”具象化的旗舰头戴耳机。

它的高级感，一半源于克制且极具质感的色彩调配，另一半则来自扎实声学架构带来的纯粹听感。特别是对于苹果用户来说，在 AirPods Max 2 之外，又有了一台年轻化、个性化、更具有“性价比”的选择。

与此同时，如果你希望一副头戴耳机不仅用于听音乐，也能成为穿搭和生活方式的一部分，那么 Beats 360 的可更换设计，在预算充足的前提下，也一定会成为你的理想之选。

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