全球最快移动 CPU：高通发布第六代骁龙 8 超级至尊版芯片，CPU 行业首超 5GHz、GPU 性能提升 44%

IT之家 9 月 23 日消息，夏威夷时间 9 月 22 日 9 点（北京时间 9 月 23 日 3 点）召开的 2026 骁龙峰会上，高通公司宣布推出第六代骁龙 8 超级至尊版移动平台和第六代骁龙 8 至尊版移动平台，官方表示这是“全球最快移动 CPU”。

高通称两款产品面向“智能体人工智能”时代的移动终端需求，主要应用于下一代旗舰智能手机。

IT之家援引博文介绍，第六代骁龙 8 超级至尊版定位为其性能最强的移动平台之一，重点提升终端侧人工智能、移动游戏和影像处理能力。

其中，平台搭载的 Adreno Neural Fusion 技术可利用人工智能辅助图形渲染；结合高级专业视频编解码器和智能像素控制技术，平台还可支持更复杂的场景理解及影像处理。

第六代骁龙 8 至尊版同样采用 2 纳米制程工艺，并配备定制版 Qualcomm Oryon 中央处理器、Adreno 图形处理器和 Hexagon 神经网络处理器。高通表示，该平台将在更广泛的旗舰机型中支持人工智能、游戏、影像和连接等功能。

CPU 方面，高通宣布第六代骁龙 8 超级至尊版的最高主频超过 5.0GHz，性能提升 13%、能效提升 37%、响应速度提升 15%。

GPU 方面，高通宣布 Adreno GPU 性能提升 44%，能效提升 40%。

高通技术公司高级副总裁兼手机业务总经理 Chris Patrick 表示，公司此次同时推出两款旗舰移动平台，旨在为手机制造商提供更多产品选择，并推动个性化、自适应的智能体人工智能体验进入更多旗舰终端。

小米、vivo、红魔、REDMI、OPPO、一加、Motorola、iQOO 和荣耀等手机品牌将率先在相关旗舰产品中采用上述平台。

高通表示，两款移动平台将陆续进入相关终端产品。具体机型、上市时间及市场售价，仍由各手机厂商另行公布。

2026 骁龙峰会专题