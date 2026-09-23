高通第六代骁龙 8 超级至尊版芯片一图看懂：2nm 工艺、CPU 行业首超 5GHz

IT之家 9 月 23 日消息，夏威夷时间 9 月 22 日 9 点（北京时间 9 月 23 日 3 点）召开的 2026 骁龙峰会上，高通公司宣布推出第六代骁龙 8 超级至尊版移动平台和第六代骁龙 8 至尊版移动平台，官方表示这是“全球最快移动 CPU”。

IT之家在峰会现场获得了关于两款新旗舰处理器的第一手最新消息，并为大家带来第六代骁龙 8 超级至尊版芯片一图看懂内容：

第六代骁龙 8 超级至尊版定位为其性能最强的移动平台之一，重点提升终端侧人工智能、移动游戏和影像处理能力。

其中，平台搭载的 Adreno Neural Fusion 技术可利用人工智能辅助图形渲染；结合高级专业视频编解码器和智能像素控制技术，平台还可支持更复杂的场景理解及影像处理。

CPU 方面，高通宣布第六代骁龙 8 超级至尊版的最高主频超过 5.0GHz，性能提升 13%、能效提升 37%、响应速度提升 15%；具体来看搭载两个 5GHz 超级内核 + 六个 4GHz 性能内核。

GPU 方面，第六代骁龙 8 超级至尊版搭载专为 AI 打造的 Adreno Matrix Cores，还有 18MB Adreno 独立高速显存（HPM），支持虚幻引擎 5 Lumen 光追效果，GPU 性能提升 44%，能效提升 40%。

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