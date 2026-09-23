微软推送 Win11 26H1 九月可选更新：任务栏可四边贴靠 / 开始菜单支持“小”尺寸

在原有「自动（默认）」之外，新增小 / 大两种开始菜单布局。配置路径：设置 → 个性化 → 开始 → 开始菜单大小。

支持隐藏开始菜单内的用户名与头像。开关路径：设置 → 个性化 → 开始 → 在“开始”菜单隐藏我的姓名和个人资料图片。