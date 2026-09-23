微软推送 Win11 26H1 九月可选更新：任务栏可四边贴靠 / 开始菜单支持“小”尺寸

IT之家 9 月 23 日消息，微软今天（9 月 23 日）面向 Windows 11 26H1 推送可选累积预览更新 KB5124006，用户安装后版本号升至 Build 28000.3086。
IT之家附上更新日志内容如下：
一、任务栏
新增任务栏自定义选项，适配不同使用习惯，充分利用屏幕空间。
支持自定义任务栏屏幕位置：路径：设置 → 个性化 → 任务栏 → 任务栏行为，可将任务栏放置在底部、顶部、左侧、右侧。切换位置后，悬浮提示、菜单、动画效果会跟随任务栏；小图标、“永不合并任务栏按钮”等绝大多数个性化设置均可正常生效。
小型任务栏模式：适合小屏设备，最大化可用显示空间。开始菜单、搜索、系统托盘等组件会同步缩放，保证布局对齐统一。开启路径：设置 → 个性化 → 任务栏 → 任务栏行为 → 显示小型任务栏按钮；设置为“始终”即可缩小图标尺寸与任务栏高度。
任务栏设置页的「任务栏行为」分组默认展开，方便快速查找配置项。
提升非触控屏设备任务栏系统托盘区域的加载稳定性。
二、开始菜单
本次更新新增多项设置，优化开始菜单个性化体验：
在原有「自动（默认）」之外，新增小 / 大两种开始菜单布局。配置路径：设置 → 个性化 → 开始 → 开始菜单大小。
开始菜单以及系统设置页面内，原“推荐”板块正式更名为「最近」。
支持隐藏开始菜单内的用户名与头像。开关路径：设置 → 个性化 → 开始 → 在“开始”菜单隐藏我的姓名和个人资料图片。
为各个板块增加独立开关，可分别控制「固定」「最近」「所有应用」板块的显示或隐藏。
三、搜索
简化搜索主页面界面，减少视觉干扰，便于快速访问历史搜索记录。
优化搜索结果来源标识（区分应用、设置、本地文件、网页结果、微软商店内容），让用户清楚点击后跳转目标。
新增设置项：设置 → 隐私和安全性 → 搜索，可控制本地结果是否同步展示网页、微软商店建议内容。
Windows 将自动对高频访问文件夹建立索引，提升文件搜索命中率。可在「设置‑隐私和安全性‑搜索‑自动查找更多匹配位置」中管理该功能。
四、文件资源管理器
资源管理器主页加载速度提升，整体交互响应更流畅。
主页的精选内容轮播区域支持触摸滑动手势，浏览轮播文件更加便捷。
五、系统 UI 设计
统一更新全系统进度条样式，覆盖开机、登录、重启、关机、系统更新等场景，界面风格更加现代统一。
六、共享对话框
使用工作 / 学校账户登录的用户，可直接在共享窗口查找并安装应用。可通过设置 → 系统 → 共享 → 在共享体验中显示建议应用控制该功能开关。
七、管理员保护（Admin Guard）
Windows11 全新平台安全功能，用于保护管理员账户，采用即时按需提权机制，保留完整管理员操作能力。该功能默认关闭；可在 Windows 安全中心的账户保护板块、Intune 的 OMA‑URI 配置或者组策略中启用，完整部署需要多步配置流程。
八、虚拟桌面
优化虚拟桌面之间切换动画，切换更加流畅迅速。
九、显示与图形
提升设置‑系统‑显示页面的浏览与交互稳定性。
修复关闭省电模式后，屏幕亮度设置无法保留的问题。
十、任务管理器
优化任务管理器中应用日志信息展示的稳定性。
十一、Windows 安装流程
Windows 安装阶段，若不需要额外键盘布局，现在可以直接跳过键盘选择步骤。
优化「入门」应用，新增「安装应用」「固定网站」「主题」页面，帮助用户完成设备个性化设置，了解系统新特性。
十二、Windows 更新
设备手动进入睡眠状态后，完成系统更新会自动回到睡眠状态，即便系统自动睡眠选项被设置为“永不”也可生效。
十三、应用更新
该版本支持通过 Windows 更新推送应用更新；兼容的应用可享受更智能调度、更精简的更新流程，底层依托 Windows 更新编排平台（UOP）实现。
十四、Microsoft 微软商店
支持具备管理员权限的 WinUI3 打包应用实现应用内购买，开发者可以借助微软统一商务平台提供付费购买能力。
十五、Windows Autopilot 设备预准备
面向企业组织：设备正式注册入网前即可完成可信设备识别，支持设备专属策略、企业设备自动注册，以及开箱体验（OOBE）阶段的深度自定义。
十六、Microsoft 执行容器（MXC）
新增进程隔离能力。MXC 是一套轻量高速安全框架，面向 AI 编码智能体、模型生成代码这类业务负载。
十七、智能体进程
平台层面新增智能体进程标签预览支持。授权组件可向进程 Token 写入不透明智能体标识符；Windows 会保护该标签，并自动向下传递给子进程。
十八、密码学
除已有的混合密钥交换组外，用户现在可以将后量子加密算法 ML‑KEM 单独用于 TLS 密钥交换流程。
十九、网络
优化日语环境下，netsh wlan show wlanreport 命令输出内容的展示效果。
二十、输入
提升日语输入法文本输入可靠性，降低卡顿概率。
修复语音输入的自动标点、启动器相关设置无法保存的问题。
二十一、WMIC（Windows 管理规范命令行工具）
自 2026 年 8 月起，Windows11 24H2、25H2 将不再内置 WMIC 工具。全新安装系统中已经默认移除 WMIC，也不再作为按需功能（Feature on Demand）提供。本次变更仅针对 WMIC，底层 WMI 服务不受影响，仍可正常使用。
二十二、辅助功能与本地化
优化智能裁切（Intelligent Carveout）界面的无障碍访问与易用性，同时完善全部支持语言与地区的翻译质量。
二十三、文件历史记录
修复文件历史记录无法向外置驱动器、网络位置备份 / 还原文件的问题；即便备份驱动器正常连接，系统也会错误弹出「重新连接驱动器」提示的故障已得到修复。