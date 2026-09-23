小米智能门锁 5 Max 今日开售：内外双摄版首发 UWB 近场无感开锁技术，国补价 2999.65 元起

IT之家 9 月 23 日消息，小米智能门锁 5 Max 将于今日 20:00 正式开售，提供两个版本可选。IT之家汇总如下：

小米智能门锁 5 Max：预售 3529 元，叠加国补后 2999.65 元。

小米智能门锁 5 Max 内外双摄版：预售 4352 元，叠加国补后 3699.2 元。

该门锁采用桥式结构，面板经 AG 工艺处理，匹配玻璃质地把手，结合悬浮面板与环形灯带设计，能融入多种家居风格。

该门锁提供“12 种开锁方式”，主打 AI 3D 人脸及掌静脉识别解锁。其中，人脸识别覆盖 1.2 m 至 2 m 身高，速度约 1s。掌静脉技术支持 10 cm 至 20 cm 隔空扫描，身高 1.1 m 以上儿童和老人皆可轻松解锁。

相较于标准版，内外双摄版首发 UWB 近场无感开锁技术，授权设备靠近门锁一握即开。

该门锁搭载 192° 视角的 2K 摄像头与动态夜视系统，暗光下也能清晰成像。门内配有 5 英寸面板，方便随时查看外部动态。配合 AI 大模型解析能力，门锁可精准实现人员逗留预警与包裹识别。设备还具备门虚掩、防撬等多重安全告警功能，并支持多设备跨屏联动对讲。

该门锁内置两块 8000 mAh 电池，标准续航达 11 个月。电量低于 10% 时设备会自动进入省电模式，仍可维持基础开锁 2.5 个月。IT之家附产品参数：

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