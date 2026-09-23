全球最快移动 CPU：高通官宣小米、vivo、红魔、REDMI 等率先适配第六代骁龙 8 超级至尊版

IT之家 9 月 23 日消息，夏威夷时间 9 月 22 日 9 点（北京时间 9 月 23 日 3 点）召开的 2026 骁龙峰会上，高通宣布小米、vivo、红魔、REDMI、OPPO 等（按官方新闻稿排序）手机品牌将率先适配第六代骁龙 8 超级至尊版 / 至尊版芯片。

高通官方表示小米、vivo、红魔、REDMI、OPPO、一加、Motorola、iQOO、荣耀等（按照官方新闻稿排序）全球领先 OEM 厂商和智能手机品牌，将率先在其旗舰产品中采用第六代骁龙 8 超级至尊版和第六代骁龙 8 至尊版移动平台，其中第六代骁龙 8 超级至尊版官方宣传为“全球最快移动 CPU”。

IT之家援引新闻稿内容，高通技术公司高级副总裁兼手机业务总经理 Chris Patrick 表示：

今天我们迎来了重要里程碑，发布两款而非一款全新旗舰移动平台，带来即时、个性化且具备自适应能力的智能体 AI 体验。

随着智能体 AI 时代持续演进，我们的多旗舰策略有助于扩展移动体验的边界，同时将最新的 AI 创新技术引入更广泛的旗舰终端中。

通过打造两款创新的平台，我们为 OEM 厂商提供更丰富的选择，并共同塑造下一代智能、个性化移动体验的能力上限。