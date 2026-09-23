五菱与宁德时代联合发布全新一代城配专业级电池：扬光 L 将首搭，电芯能单独换

IT之家 9 月 23 日消息，五菱商用车与宁德时代今日联合发布全新一代城配专业级电池。

该电池由双方共研，不沿用通用商用车电池方案，而是按城配高频短途、频繁启停、重载出勤、全天候补能等工况重新定义电芯、温控与包体结构，定位从“电池适配车辆”转向“城配场景定义电池”。

IT之家了解到，即将亮相的五菱扬光 L 将成为首批首搭车型。

据五菱红标官方介绍，城配平台化运营扩大后，司机端痛点集中在三类：高频快充下续航逐渐变短、夏季高温充电降速、几年后衰减带来的残值与换电成本。

五菱与宁德时代此次把合作重点放在可量化的全周期运营收益上，提出城配专业级、万次循环、全域快充三个方向。

电芯采用高温副反应自抑制超充技术，配套低锂耗石墨、高温自修复电解液、阳极导锂聚合物和高孔隙耐热隔膜；五菱称 25℃ 常温循环可达 10000 次，45℃ 高温循环可达 5000 次，较常规方案分别提升约 43% 和 67%，目标覆盖整车运营周期，降低中途衰减换电支出。

补能是主推项，新电池 SOC 10%—80% 快充约 28 分钟；45℃ 高温充电性能提升 20%，65℃ 仍可正常充电，并标配 6.6kW 交流慢充；配套飞流智能 2.0 温控系统，通过传感器调度液冷与液热：高温主动散热、低温快速升温，缓解夏冬站点排队和出勤等待。

新电池的结构采用 MUST 超轻薄方案，包体厚度 145mm，较同级减薄 28% 以上，结构强度提升 60%，支持电芯单独更换，企业称维保成本可降约 90%，同时减少电池对货厢底部的空间占用。

质保与资产属性一并纳入，新电池提供 8 年或 60 万公里质保；结合长循环和健康状态可追溯，企业预估同里程二手残值可多约 4000 元。五菱同步给出渠道兜底，全国 2800 余家服务网点覆盖约 98% 地级市，用于电池检测、维修和售后。

此次共研并非单次供电池升级，2026 年 4 月，上汽通用五菱与宁德时代签署战略协议，合作从单一车型电池供应扩展至产业规模化、乘商兼容换电、联合出海和生态协同；扬光冠军版此前已搭载宁德天行电池，具备 6500 次循环、15 分钟 30%—80% 快充和 8 年 60 万公里质保的经验积累。城配专业级电池可视为双方联合定义的下沉落地。