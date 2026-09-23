影石相机全球累计出货量突破 1000 万台，全景相机独占 72.5% 市场份额

IT之家 9 月 23 日消息，国际数据公司（IDC）今日发布 2026 年二季度全球手持智能影像设备市场数据。期内全球销量达 588.7 万台，同比增长 57.24%；销售额 156.89 亿元人民币。其中云台相机增长最快，销量同比激增 86.9% 至 279.3 万台。

中国影像双雄影石、大疆成为本轮增长的核心引擎。影石披露，其相机全球累计出货量已突破 1000 万台，过去一年出货达 470 万台。全景相机领域，影石以 72.5% 的销量领跑行业，实现连续两个季度份额增长。

云台相机赛道，市场消息显示，影石首款产品 Luna Ultra 上市当月拿下美国亚马逊 23% 市场，6-8 月保持两成左右份额，打破行业长期以来的单一竞争格局。

9 月 17 日，影石创新与立讯精密共同庆祝“影石相机累计出货 1000 万台”。影石创新创始人刘靖康、立讯精密创始人王来春共同出席活动，立讯东莞工厂的 300 余位一线员工共同见证。多家影石的核心供应商挂出横幅，祝贺影石达成累计出货 1000 万台。

刘靖康现场表示，影石 11 年累计实现出货量 1000 万台，其中 470 万台在过去一年内完成。影石的下一个目标是单品累计出货量 1000 万、年出货量 1000 万。

IT之家注意到，IDC 数据显示，在巨头入场竞争的背景下，影石全景相机销量份额已从 2025 年的 66% 攀升至 72.5%，全球每售出 10 台全景相机就有超过 7 台来自影石，贡献超过四分之三的全球销售额。在运动相机领域，影石二季度销量同比增长 57.62%，较行业整体增速高出超 10 个百分点。

IDC 分析认为，影石持续加大研发投入，凭借全景领域多年的技术积累，在差异化应用场景和应用软件生态方面形成独特优势，技术护城河不断加深。

长期以来云台相机市场格局相对稳固，头部品牌优势明显，影石等新玩家入局为这一市场注入新增量。有市场消息显示，Luna Ultra 发布当月即占据亚马逊北美市场 23.8% 的份额，三个月来持续占据两成左右市场。

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