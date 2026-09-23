特斯拉弗里蒙特工厂种族歧视案开庭，多名黑人员工控诉遭不公对待

IT之家 9 月 23 日消息，据路透社报道，美国加州一家政府机构起诉特斯拉，指控其旗下主力总装工厂内种族歧视现象泛滥，该案于当地时间周一开庭审理，这只是这家电动汽车厂商面临的一系列同类诉讼当中的一起。

特斯拉的代理律师与加州民权局将在奥克兰市，于州高等法院法官彼得 · 博尔肯（Peter Borkon）面前展开庭审交锋。法官已经排定，本次庭审持续至 10 月 30 日。

这起诉讼于 2022 年提起。加州民权局指控，位于加利福尼亚州弗里蒙特的特斯拉工厂里，黑人员工长期遭受其他员工的大范围骚扰，包括遭到种族辱骂、看到带有种族歧视的涂鸦，而特斯拉未能采取措施预防或是制止此类行为。诉状同时还指控，黑人员工薪资低于其他员工，并且被剥夺晋升机会。

特斯拉及其律师没有回应媒体的置评请求。该公司此前已经否认存在不当行为，表示公司绝不纵容歧视行为，一旦查实员工存在不当行径就会予以解雇。

加州民权局局长凯文 · 基什（Kevin Kish）在一份声明中表示，该局希望追究特斯拉的相关责任。

特斯拉本身知名度很高，本案又牵涉数千名员工，因此该案也成为近些年美国大型企业当中，进入庭审阶段、涉及就业歧视指控的最重要案件之一。

损害赔偿没有上限

博尔肯已经确定本案采用法官审判模式，也就是说，将由法官本人而非陪审团裁定特斯拉是否违反加州民权相关法律、是否需要承担相应责任。

和联邦法律不同，加州禁止职场歧视的法律并未对法院可判给受害员工的赔偿金额设定上限。如果特斯拉本案败诉，有可能需要赔付数百万乃至更高金额的赔款。

过去十年间，特斯拉一直饱受相关指控困扰：弗里蒙特工厂以及其他厂区的工作环境对黑人员工极其不友好。美国平等就业机会委员会也另外针对特斯拉提起诉讼，指控存在种族骚扰；此外还有数十起由员工个人发起的同类诉讼。

加州民权局这起诉状提出的指控范围更广，其中还称弗里蒙特工厂内部存在工作岗位上的种族隔离现象，黑人员工大多被分配到薪资最低、大家都不愿从事的岗位。

博尔肯法官去年在另外一桩相关诉讼当中作出裁定，超过 6000 名黑人员工不能够以集体诉讼的形式起诉特斯拉；该裁定推翻了此前的判决，对特斯拉而言是一次重大胜诉。

特斯拉已经和解了一部分员工个人提起的诉讼。其中一名曾在弗里蒙特工厂任职的电梯操作员最初由陪审团裁定获赔 1.37 亿美元（IT之家注：现汇率约合 9.2 亿元人民币），后续该赔偿金额又被一名法官予以削减。