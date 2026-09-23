2026 一加游戏大会定档 9 月 28 日：185 超高帧游戏生态、全新自研「电竞三芯」等

IT之家 9 月 23 日消息，一加手机官方今日宣布，2026 一加游戏大会定档 9 月 28 日 10:00 举行。

从官方预热海报来看，此次 2026 一加游戏大会将发布三大独家游戏技术、185 超高帧游戏生态、射击游戏的全新玩法，以及全新自研「电竞三芯」等。

据IT之家此前报道，博主 @数码闲聊站 爆料称一加在做自研电竞芯片 —— 超级显示芯片 P4、电竞网络芯片 G3、灵犀触控芯片 T3，这 3 颗芯片都是全栈自研，将由一加 16 首发落地。

博主表示，这组芯片将带来最快 FPS 游戏体验，触控、网络、显示都有大幅提升，据说还有 FPS 游戏工作室深度参与调校。另外，一加还将带来一大波原生 185FPS 主流游戏。

消息称一加 16 电池定版是 9000mAh，是新一波旗舰手机的最大容量。该机还用了 OPPO 聚能芯片，支持低压放电，预计还将拥有骁龙 8 Elite Extreme Gen6 芯片、2 亿像素大底影像、185Hz 超高刷游戏、独一档硬件级全局 165Hz 高刷体验等，主打“全能旗舰”。

▲ IT之家图赏：一加 16「明日星光」实拍

值得一提的是，一加已于 7 月 30 日在高通骁龙游戏技术赏上分享了在游戏技术和生态上的合作成果。一加中国区总裁李杰确认，一加三大独家游戏技术都将迎来全面大升级，并在年度旗舰一加 16 上首发。从李杰分享的现场照片来看，一加 16 旗舰新机将升级 165Hz 极速高刷、风驰游戏内核和电竞三芯。