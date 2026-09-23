罪城欢迎你：R 星发动新一轮《GTA 6》宣传攻势，迈阿密装上巨型广告牌

IT之家 9 月 23 日消息，《GTA 6》还有两个月发售，Rockstar 的宣传攻势则已早早展开。R 星打算投入重金，在游戏中的“罪恶都市”现实原型 —— 迈阿密开展大规模宣传。尽管遭到当地部分警员抗议，方案近日仍获当地官员批准。

打头阵的是一块巨型广告牌，吸引了不少玩家围观。

写着“罪城欢迎你”的巨型广告牌，在迈阿密热火篮球队主场 —— 卡西亚中心启动安装。广告牌的各个部分陆续吊上屋顶，社交媒体也被现场图片和视频刷屏。广告牌是否完工还难以判断：牌面朝天，可能是专门供人从空中观看，也可能稍晚之后会竖起来，让地面上的人也能一睹风采。

满怀期待的《GTA》玩家纷纷守在城市实时摄像头的直播前，看了一整天的广告牌安装过程。如此巨大的广告牌，即便远观也格外醒目。

据《迈阿密先驱报》报道，迈阿密-戴德县仅凭这块广告牌就能获得 97.5 万美元（现汇率约合 654.6 万元人民币）收入。《GTA 6》设计最为精细的宣传展示集中在县内，宣传合作也覆盖了更广泛的迈阿密都会区，迈阿密海滩市和迈阿密市等地同样与 R 星签订了协议。

据IT之家此前报道，本月早些时候，迈阿密海滩市批准了与 R 星洽谈的一项营销合作。按照拟议方案，《GTA 6》广告将进入市区，为市政府带来数百万美元的收益。

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