部分苹果 Mac 升级 macOS 27 后，Apple Intelligence 占用空间超 30GB

IT之家 9 月 23 日消息，安装 macOS 27 Golden Gate 系统后，苹果会在 Mac 下一次连接互联网时，自动下载一个数 GB 大小的 AI 模型。与此前的 macOS 版本不同，用户无法阻止这一过程。Siri AI 以及 Apple Intelligence，如今已经成为系统中不可或缺的一部分。

对于 macOS 27，苹果表示，最新的 Apple Intelligence 功能在搭载 M3 芯片或更新芯片、且配备至少 12GB 统一内存的 Mac 上，最多需要占用 14GB 本地存储空间；对于其他支持 Apple Intelligence 的 Mac，最多需要 8GB 存储空间。

不过，根据实际测试，不同 Mac 对 AI 模型分配的存储空间似乎存在明显差异，而且部分设备的占用空间远高于苹果公布的数字。

例如，在一台运行 macOS 27 的 M4 Pro Mac mini 上，MacRumors 发现 Apple Intelligence 占用了 20.67GB 空间。Ars Technica 则在一台全新安装 macOS 27.0 Beta 7 的 M3 MacBook Air 上记录到了 22.42GB 的占用量。这两款设备都会使用苹果的 AFM 3 Core Advanced 本地 AI 模型，该模型要求 Mac 搭载 M3 或更新芯片，并配备至少 12GB 内存。

但这仍无法解释为什么一些达不到苹果最高级 AI 模型最低硬件要求的 Mac，同样会被 Apple Intelligence 占用异常庞大的存储空间。

Ars Technica 报道称，在同一个系统页面中，一台 M1 MacBook Air 和一台 MacBook Neo 显示 Apple Intelligence 占用了约 14GB 空间。然而，这两款设备属于苹果规定的另一类设备，其对应的存储需求上限应该为 8GB。

IT之家注意到，其他 Mac 用户也报告了类似的异常情况。例如，一名 Reddit 用户分享的 macOS 27 正式版候选版本（Release Candidate）截图显示，其设备上的 Apple Intelligence 占用了 30.16GB 空间。另一名用户则表示，在搭载 M3 Pro 芯片的 MacBook Pro 上安装 macOS 27 后，Apple Intelligence 占用了 24.35GB 存储空间。

苹果的官方支持文档并没有解释其所说的“最多 14GB”需求，是否可以直接与系统设置中 Apple Intelligence 的“存储”项目进行比较，也没有说明为什么部分 Mac 显示出的占用空间会明显更高。

值得一提的是，目前还没有看到运行 iOS 27 和 iPadOS 27 的 iPhone、iPad 出现同样明显的存储空间膨胀现象。

这并不只是一个无关紧要的数字问题。虽然用户可以选择是否使用 Apple Intelligence，但却无法选择是否下载其本地 AI 模型。苹果已经取消了关闭 Apple Intelligence 的开关，因此用户必须为这些本地 AI 模型预留存储空间。

如果你使用的是 Mac，可以依次打开“系统设置” → “通用” → “存储空间”，然后点击“macOS”旁边的信息按钮，查看自己的 Apple Intelligence 实际占用了多少空间。