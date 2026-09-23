海信 U7T Pro RGB-Mini LED 电视发布：103% BT.2020 色域，国补后首销价 9999 元起

IT之家 9 月 23 日消息，海信 U7T Pro RGB-Mini LED 电视今日正式发布，建议零售价 12499 元起，国补后首销价 9999 元起。

65 英寸：建议零售价 12499 元，国补后首销价 9999 元

75 英寸：建议零售价 15499 元，国补后首销价 12999 元

85 英寸：建议零售价 20999 元，国补后首销价 18499 元

100 英寸：建议零售价 30499 元，国补后首销价 27999 元

海信 U7T Pro 采用 1.8mm 极窄金属边框设计，支持 44mm 超薄无缝贴墙，配备 AI 灵动呼吸灯。

海信 U7T Pro 搭载了全新一代玲珑真彩背光 2.0、全新一代真彩黑曜屏。

玲珑真彩背光 2.0 在动态画面细节、小窗口画面精细度方面都有提升，支持“全时全场景稳定好色彩”。

海信 U7T Pro 搭载信芯 AI 画质芯片 H7，支持 108bits 控色精度。

海信行业首创真彩黑曜屏，色域覆盖范围达到 103% BT.2020，色彩通透度、视角广度也有提升。

海信 U7T Pro 的音频架构升级，搭载帝瓦雷昂扬音响，支持 4.2.2 全景声场，扬声器功率达到 330W。

海信 U7T Pro 搭载 4K 180Hz 原生高刷屏、4GB + 128GB 存储、4 个满血 HDMI 2.1 接口。IT之家附官方一图汇总如下：