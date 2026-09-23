放弃本土建厂，美国电池初创企业 EnerVenue 首座工厂落地中国常州

IT之家 9 月 23 日消息，据路透社报道，一家原计划将美国肯塔基州作为首座工厂所在地的美国电池初创公司，如今却选择将工厂建在中国。这一变化凸显出，美国总统唐纳德 · 特朗普（Donald Trump）推动制造业回流的努力仍面临现实限制。

美国电池公司 EnerVenue 将于周四在中国东部城市常州的制造工厂启动量产。EnerVenue 首席执行官亨宁 · 拉特（Henning Rath）在接受采访时表示，公司最终选择在中国而非美国进行生产，主要考虑的是当地的技术人才和供应链深度，尤其是常州所具备的产业优势。

拉特表示：“真正的秘诀就是这个产业集群。”他指出，常州拥有大量液压、气动和自动化领域的专业企业，同时聚集了大量工程师，能够快速对生产线进行迭代。他将这条生产线称为“全球首创”的生产线。

拉特称，如果不在中国建厂，以公司目前能够获得的资金规模来看，要在商业化规模上验证这套制造工艺将“非常困难”。

EnerVenue 选择中国建厂的案例表明，即便是在被美国视为能源安全和供应链韧性关键领域的行业中，特朗普政府提供的减税、更简便的审批流程以及其他激励措施，也可能不足以抵消中国等地区所拥有的产业优势。

拉特于今年 4 月加入 EnerVenue 时，就将把工厂建在中国作为自己接受这份工作的前提条件。

成本更低，产业经验更丰富

EnerVenue 常州工厂的一名生产车间负责人表示，当地供应商往往会先开发设备，直到设计方案最终被采用后才收取费用，而海外供应商通常会要求客户提前付款。

他还表示，刚毕业的工程师月薪约为 1.2 万元人民币，明显低于美国同类岗位的薪资水平。

EnerVenue 在美国加利福尼亚州弗里蒙特设有研发机构，由斯坦福大学材料科学教授崔屹（Yi Cui）创立。该公司生产的镍氢电池源自美国国家航空航天局（NASA）曾用于哈勃太空望远镜和国际空间站的相关技术。

2023 年，EnerVenue 曾宣布计划在肯塔基州建设一家工厂，第一阶段投资额为 2.64 亿美元（IT之家注：现汇率约合 17.72 亿元人民币），预计创造 450 个就业岗位。不过，仅仅一年后，公司便放弃了这一计划。

拉特接受采访时，现场正有工程师测试旋转式液压机械臂，同时由激光雷达（LiDAR）引导的机器人在不同生产工位之间运输材料。他表示，肯塔基项目是一次“宝贵的学习经历”，但当时相关技术还没有准备好投入商业化生产。

此后，EnerVenue 对电池本身以及工厂的生产设施都进行了重新设计。

计划扩大海外产能

拉特拒绝透露常州工厂的具体建设成本，但表示投资额大约在 2,000 万至 5,000 万美元（现汇率约合 1.34 亿至 3.36 亿元人民币）之间。这座工厂的自动化程度约为 95%，预计到今年年底将雇佣约 400 名员工。

他表示，当地政府提供的支持主要集中在审批、认证和厂址选择等方面。

今年 3 月，EnerVenue 完成了一轮超过 3 亿美元（现汇率约合 20.14 亿元人民币）的融资，由香港企业家、恒基兆业地产联席主席李家杰旗下家族办公室 Full Vision Capital 领投。拉特表示，李家杰旗下更大的商业集团还包括 EnerVenue 的客户 Towngas。此外，沙特阿美（Saudi Aramco）和 SLB 等机构也参与了本轮融资。

EnerVenue 的目标是今年实现 250 兆瓦时的年产能，相当于每天生产约 300 个电池单元，并计划在 2027 年第三季度前将年产能提升至 1 吉瓦时。

目前尚不清楚这些中国制造的电池是否能够获得美国清洁能源税收抵免。特朗普政府在 2025 年通过的税收法案保留了针对储能电池的相关税收优惠，但同时增加了对中国相关供应链内容和所有权的限制。

拉特表示：“我们是一家拥有中国生产布局的美国公司。”

EnerVenue 计划从 2028 年开始，在北美、中东和欧洲建设类似的工厂，并计划于明年确定具体厂址。拉特表示，中国工厂将成为公司全球生产布局的重要组成部分。

不过，他同时强调，中国是“工厂的工厂”，也是公司迈向全球生产的重要“跳板”。

当被问及 EnerVenue 是否会在美国建设工厂时，拉特表示：“我们希望参与北美市场。这在一定程度上取决于目前的立法和监管环境。”