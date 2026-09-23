小米 18 Pro Max 手机发布：首发第六代骁龙 8 超级至尊版、8500mAh 金沙江电池，6999 元起

IT之家 9 月 23 日消息，在今晚的小米秋季新品发布会上，小米集团合伙人 / 总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰正式发布了全新一代小米 18 Pro Max 手机，定价 6999 元起，发布即开售。

12GB+256GB：定价 6999 元；

12GB+512GB：定价 7999 元；

16GB+512GB：定价 8999 元；

16GB+1TB：定价 9999 元。

据介绍，新机拥有 0.99mm 极窄四等边框，辅以大微弧四曲中框设计，并配备一体式纯平背屏。

小米 18 Pro Max 将提供四款质感配色，包括星河蓝、冰桃粉和经典黑白双色。

IT之家在发布会现场了解到，新机将首发第六代骁龙 8 超级至尊版，采用最新一代 2nm 旗舰制程，性能、能效双双跃升。

这颗处理器 CPU 主频 5GHz，移动平台历史最高，采用全新一代 GPU / NPU 架构、先进 OFFSET PoP 高导热芯片封装，叠加新一代环形冷泵散热，导热效率提升，宣称“重载游戏，1 小时持久满帧”。

小米 18 Pro Max 还内置新一代小米金沙江电池，电池容量达 8500mAh。新机还有超宽频赛博马达、三扬声器立体声，支持 UWB 超宽带互联、IP66/68/69 防尘防水。

新机搭载全新超级像素屏幕，并步入 2.0 时代 —— 全新 M11 发光体系，采用新型绿色发光材料，支持 4000nits 峰值亮度、BT.2020 更接近人眼的超广色域、LTPO 1~120Hz 自适应刷新率等功能。

另外，这块屏幕还支持创新硬件级智能防窥，可随时精准控制开关，宣称“防窥开启时显示清晰锐利，关闭后正视角度无损”。

卢伟冰表示，小米 18 Pro Max 的全新智能防窥屏支持隐私应用自定义，应用进入防窥列表后，通知、小窗、多任务状态，防窥区域像素级跟踪，支持超级小爱，个性化防窥规则设定。另外，新机还配备创新自定义 AI 键，还可一键快速实现全局防窥。

IT之家注意到，新机还后置全焦段徕卡光学三摄：2 亿像素徕卡主摄（1/1.28″大底，超高动态范围）+ 2 亿像素徕卡潜望长焦（1/1.56″大底，进光量大幅提升，支持最近 12cm 微距拍摄）+ 5000 万像素徕卡超广角。

小米 18 Pro Max 还首发了「传奇一瞬」大模型影像，宣称用 AI 还原相机“光学味”。根据官方介绍，该功能支持端侧 + 云端双管线并行：端侧直拍，提供三款经典相机风格可选；数据云端处理，可还原相机光学质感，一步成片。

新机还支持 AI 帮拍功能：拍摄前可自动识别地理位置，推荐热门机位；拍摄时支持智能构图、分析画面，匹配最佳滤镜，还能智能引导拍照姿势，让被拍摄者更显自然。

小米 18 Pro Max 的一大特色是妙享背屏。卢伟冰透露，背屏每日活跃人数 397 万人、背屏助手单月使用 1.38 亿次、背屏壁纸单月添加 4.97 亿次。

新机的 AI 百变背屏还支持拍照生成专属壁纸，可精确识别宠物特征、与爱豆偶像 AI 合照、文物经典形象焕新。这块背屏还支持多样背屏应用卡，首批上线 100+ 背屏应用卡，包含快捷小工具、信息通知栏、解压小游戏，还支持 AI 自定义生成。

小米 18 Pro Max 出厂搭载澎湃 HyperOS 4 系统，支持生命感美学。

新机还内置超级小爱 2.0，基于 Xiaomi MiMo 大模型打造，通过首个全生态系统级智能体认证，支持一键记忆、自主思考、复杂执行，还能跨设备互通，平板、PC 直接处理手机数据，同时还有全方位隐私守护，保障数据安全。

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