小米 18 Pro 手机发布：首发第六代骁龙 8 至尊版、一体式纯平背屏，5999 元起

IT之家 9 月 23 日消息，在今晚举行的小米秋季新品发布会上，小米正式发布小米 18 Pro 手机，售价 5999 元起。

12GB+256GB：5999 元

12GB+512GB：6999 元

16GB+512GB：7999 元

16GB+1TB：8999 元

IT之家在发布会现场获悉，小米 18 Pro 手机采用新一代自研屏幕封装工艺，0.99mm 极窄四等边框；机身采用大微弧四曲中框设计，手感更圆润；搭载一体式纯平背屏，同样为极窄四等边。

小米 18 Pro 首发第六代骁龙 8 至尊版，采用最新一代 2nm 旗舰制程，CPU 为移动平台历史最高主频 5GHz，GPU 性能提升 35%、功耗降低 40%，NPU 推理性能提升 80%、综合算力提升 15%。

小米 18 Pro 搭载新一代小米金沙江电池，硅含量达 32%，电池容量升级至 7000mAh；支持 UWB 超宽带互联、IP66/68/69 防尘防水。

小米 18 Pro 采用 7514 线性马达，瞬态振动量提升 75%；全新超宽频赛博马达覆盖 26 大类、183 个场景，支持精细化振效调校。

小米 18 Pro 手机屏幕尺寸为 6.4 英寸，采用全新 M11 发光体系、新型绿色发光材料、全 RGB 像素排列，峰值亮度 4000nits；支持硬件级智能防窥，防窥开启时显示清晰锐利，关闭后正视角度无损。

小米 18 Pro 手机的智能防窥屏支持隐私应用自定义，应用进入防窥列表后，支持通知、小窗、多任务状态防窥区域像素级跟踪；支持超级小爱个性化防窥规则设定，搭载自定义 AI 键，可一键快速实现全局防窥。

小米 18 Pro 搭载全焦段徕卡光学三摄，1/1.28″ 徕卡 2 亿主摄光影猎人 960、1/1.56″ 徕卡 2 亿长焦三星 HP5（等效 75mm、支持最近 12cm 微距拍摄）、徕卡 5000 万像素超广角 OV51D。

小米 18 Pro 手机支持「传奇一瞬」大模型影像，该模式拍摄的照片保留传感器原始数据，端侧支持三款经典相机风格，云端则宣称能够还原相机光学质感。

“AI 帮拍”则支持自动识别地理位置推荐热门机位，智能构图分析画面、匹配最佳滤镜，智能引导拍照姿势等功能。

小米 18 Pro 手机搭载妙享背屏，支持背屏动态通知；AI 百变背屏可生成萌宠、爱豆、文物「痛机」，还可拍照生成专属壁纸来配合手机壳；首批上线 100+ 背屏应用卡，包含快捷小工具、信息通知栏、解压小游戏等。

小米 18 Pro 系列手机新品发布会专题

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