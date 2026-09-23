《GTA 6》发售临近，WWE 撤回“Vice City”商标申请

IT之家 9 月 23 日消息，WWE 似乎曾试图注册“罪恶都市”（Vice City）这一商标，但随后放弃了相关计划。

根据商标申请文件，WWE 最初于 8 月 8 日提交了申请，但仅仅一个多月后，该申请便于 9 月 21 日被标记为“失效”（dead）。

当然，这并不意味着 WWE 准备制作自己的《侠盗猎车手》（Grand Theft Auto）游戏。更有可能的情况是，WWE 原本打算围绕摔角手洛拉 · 维斯（Lola Vice）打造相关主题内容。近期，洛拉 · 维斯已经被提拔至 WWE 主阵容。

不仅是她的擂台名暗示了这一点，她来自美国佛罗里达州迈阿密这一事实也进一步印证了这种可能性。现实中的迈阿密正是《GTA》系列“罪恶都市”（Vice City）的原型所在地。

目前尚不清楚 WWE 为何最终放弃注册这一商标。不过，可以合理推测，Rockstar Games 或许不会乐意看到其他公司试图取得一个自己已经使用了 20 多年的名称的商标权。

“罪恶都市”是经典 PS2 游戏《侠盗猎车手：罪恶都市》（GTA Vice City）的故事舞台，同时也是即将推出的《侠盗猎车手 6》（GTA 6）的主要舞台之一。Triple H 等 WWE 管理层应该很清楚这一点，但似乎仍然尝试申请了这一商标。

Rockstar 对“罪恶都市”这一名称的重视程度，也可以从如今现实中的迈阿密看出来。当地目前已经花费近 100 万美元（IT之家注：现汇率约合 671.3 万元人民币）设置“欢迎来到罪恶都市”（Welcome to Vice City）相关标牌。

巧合的是，街头摔角似乎也将成为《GTA 6》中杰森（Jason）和露西亚（Lucia）可以参与的众多活动之一。在此前公布的游戏加长版演示中，玩家甚至发现了向 WWE 摔角手约翰 · 塞纳（John Cena）的招牌终结技“态度调整”（Attitude Adjustment）致敬的内容。除此之外，此前报道还整理了首次实际游戏演示中发现的 99 个细节。

《GTA 6》预计将于 11 月 19 日发售。随着游戏上市临近，其将对整个娱乐行业产生广泛影响，体育界也可能难以置身事外。NBA 球星史蒂文 · 亚当斯（Steven Adams）甚至表示，他预计 Rockstar 新作发售后，篮球运动员和教练的表现可能会出现“全联盟范围”的下滑。

对于《GTA》和《荒野大镖客》（Red Dead Redemption）开发商 Rockstar Games 来说，这已经是忙碌的一周，而从现在到《GTA 6》正式发售，类似情况恐怕还会持续出现。

近期，Rockstar 下架了《GTA 5》被取消 DLC 的相关视频以及泄露的早期版《GTA 6》地图素材，同时还公布了新的 Mod 政策。与此同时，玩家此前关于通过《GTA 6》RP 服务器实现商业化的设想似乎也已经破灭。