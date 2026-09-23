新《寂静岭》电影项目曝光，曾操刀《哥斯拉大战金刚》的好莱坞制片人罗伊 · 李将参与

IT之家 9 月 23 日消息，当地时间 20 日，《华尔街日报》爆料称，好莱坞制片人罗伊 · 李参与开发了一部新的《寂静岭》电影。

罗伊 · 李制作了 100 多部电影，且持续取得成功，其中不少改编自授权 IP。从担任《午夜凶铃》《咒怨》《鬼水怪谈》《见鬼》等亚洲恐怖片美国翻拍版的执行制片人起步，他此后又制作了多部成功的 IP 改编或电影翻拍作品。

他的作品包括《乐高大电影》及其续集和衍生作品、《哥斯拉 2：怪兽之王》《睡梦医生》《哥斯拉大战金刚》《我的世界大电影》，还有新版《小丑回魂》的两部电影及衍生剧《小丑回魂：欢迎来到德里镇》。

近来，罗伊 · 李与导演扎克 · 克雷格合作，担任了恐怖片《野蛮人》《凶器》的制片人，两部影片均获得影评人赞誉。他还制作了克雷格执导、近期上映的《生化危机》，同样收获影评人的高度评价。

罗伊 · 李手上还有多个游戏改编项目，包括即将推出的《战神》电视剧、《龙穴历险记》电影、《地平线：零之曙光》电视剧和《我的世界大电影 2》。

报道提到，罗伊 · 李有约 20 部游戏改编电影和电视剧处于开发或制作阶段，包括奇幻史诗《战神》、动作系列《战地风云》和日本经典恐怖作品《寂静岭》。

新《寂静岭》电影尚未得到确认。据IT之家了解，上一部《重返寂静岭》于 2026 年 1 月上映，罗伊 · 李并未参与。影片口碑不佳，烂番茄影评人好评率仅 18%，观众好评率为 28%。