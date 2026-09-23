SpaceXAI 智能体 Grok Bot 上线首月，周用户数突破 40 万

IT之家 9 月 23 日消息，据彭博社 22 日报道，SpaceXAI 的 AI 智能体 Grok Bot 上线约一个月，周用户数便已突破 40 万。

据伦敦一场活动的演示材料和与会人士透露，截至 9 月 14 日，Grok Bot 用户数达到 41.8 万。彭博社看到的材料显示，用户数较前一周增加 24%。

SpaceX 的 AI 部门于 8 月中旬推出 Grok Bot，希望在不断扩大的 AI 智能体市场上跟上 Anthropic 和 OpenAI。Grok Bot 的定位更像一名全天候待命的员工，而不只是聊天机器人，可以回复邮件、更新销售数据库、处理发票、安排工作，以及提交软件错误报告。

本周，Meta 的 Muse 登顶苹果 App Store 免费应用榜，令华尔街聚焦 AI 智能体的市场潜力。Muse 初期吸引用户的表现，让分析师联想到 ChatGPT 在 2022 年底迅速走红的情形。

Muse 主要面向消费者，提供免费下载。SpaceXAI 则把 Grok Bot 定位为企业工具，搭配不同档位的 AI 订阅套餐提供，同时推出独立应用。据彭博行业研究，Muse 的下载量比 SpaceXAI 的工具多 4 倍。

过去三个月，SpaceXAI 积极争取在 AI 领域取得进展。斥资 600 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4,028.08 亿元人民币）收购 AI 编程初创公司 Cursor 后，公司继续推进新模型和智能体的发布。

两家公司 7 月推出 Grok 4.5，主攻编程、金融和法律任务，使用成本低于其他竞品。SpaceXAI 又于本周早些时候发布 Grok 4.7，目标是让模型能够更持久地处理难度更高的任务。