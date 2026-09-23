小米秋季新品发布会一文汇总：18 Pro 系列登场、透明版时隔 6 年回归、平板手环手表齐上新

小米 18 Pro 系列，来了！就在今天（9 月 23 日）19:00，小米秋季新品发布会如期举行。

本场发布会的主角自然是全新小米 18 Pro，双尺寸旗舰正式登场；同台亮相的还有小米平板 9 系列、小米手环 11 三彩釉陶瓷版、小米手表 S5 41mm，以及一众生态科技新品。

接下来，IT之家小编就带大家盘一盘，小米这波新品到底有哪些亮点。

一、小米 18 Pro 系列

先把目光拉回小米 18 Pro 系列。还是熟悉的双尺寸，但这一代从里到外，升级幅度可不小。

设计上，新一代自研屏幕封装工艺安排上了，极窄四等边框直接压到 0.99mm；中框采用大微弧四曲设计，R 角弧面宽度较上代至高增加 37.7%；背屏也还在，并且升级成了一体式纯平。

配色一共四款，除了主打的“星河蓝”，还带来冰桃粉和经典黑白双色。

性能的全面升级这次是重头戏，卢伟冰直接放话：“牙膏挤爆了。”小米 18 Pro 系列全球首发高通新一代骁龙旗舰移动平台。

其中，小米 18 Pro 首发第六代骁龙 8 至尊版，小米 18 Pro Max 首发第六代骁龙 8 超级至尊版，两颗芯片均基于最新一代 2nm 旗舰制程。

具体来看，第六代骁龙 8 至尊版的 CPU 主频直接拉到 5GHz，移动平台历史最高；GPU 性能提升 35% 的同时，功耗降低 40%；NPU 推理性能提升 80% 之余，综合算力再提升 15%。

至于第六代骁龙 8 超级至尊版，CPU 主频同样是 5GHz，也是移动平台历史最高；不仅采用全新一代 GPU / NPU 架构，还用上先进 OFFSET PoP 高导热芯片封装，并叠加新一代环形冷泵散热。

性能拉满的同时，小米 18 Pro 系列在体验上也没打算将就。

电池这块，全系搭载新一代小米金沙江电池，硅含量高达 32%；小米 18 Pro 电池容量 7000mAh，小米 18 Pro Max 更是干到 8500mAh，支持 100W 有线秒充 + 50W 无线秒充。

超宽频赛博马达、三扬声器立体声、UWB 超宽带互联、IP66/68/69 防尘防水，也全都安排上了。

前几天的预热里，IT之家小编就发现不少网友对小米 18 Pro 系列的屏幕格外上心。事实证明，小米这回确实没辜负期待。

小米 18 Pro 屏幕尺寸 6.4 英寸，小米 18 Pro Max 则来到 6.9 英寸。全新超级像素屏幕步入 2.0 时代，采用全新 M11 发光体系和新型绿色发光材料，峰值亮度达 4000nits，支持 BT.2020 超广色域。

更关键的是，这块屏幕还搞了个创新硬件级智能防窥，开关随时精准控制 —— 防窥开启时显示依旧清晰锐利，关闭后正视角度无损。

支持隐私应用自定义，应用进入防窥列表后，通知、小窗、多任务状态都能做到防窥区域像素级跟踪；支持超级小爱，个性化防窥规则设定；创新自定义 AI 键，还能一键快速实现全局防窥。

影像向来是小米旗舰的杀手锏，这次小米 18 Pro 系列还是招牌的“全焦段徕卡光学三摄”，主打“双 2 亿”—— 徕卡 2 亿主摄 + 徕卡 2 亿长焦。

硬件到位的同时，还首发“传奇一瞬”大模型影像，端侧直拍、云端处理，支持端侧 + 云端双管线并行。

此外还支持 AI 帮拍功能：拍摄前可自动识别地理位置，推荐热门机位；拍摄时支持智能构图、分析画面，匹配最佳滤镜，还能智能引导拍照姿势，让被拍摄者更显自然。

妙享背屏当然还是小米 18 Pro 系列的特色，不仅可以使用背屏主摄自拍，背屏还支持动态通知。

这次的 AI 百变背屏可打造百变“痛机”，还可拍照生成专属壁纸。

背屏还支持多样背屏应用卡，首批上线 100+ 背屏应用卡，包含快捷小工具、信息通知栏、解压小游戏，还支持 AI 自定义生成。

系统这块，小米 18 Pro 系列自然是搭载澎湃 OS 4，生命感美学设计再升级。

内置由 Xiaomi MiMo 大模型驱动的超级小爱 2.0，通过首个全生态系统级智能体认证，支持一键记忆、自主思考、复杂执行；还能跨设备互通，平板、PC 直接处理手机数据。

此外，与苹果生态互联更便捷，支持跨端解锁、消息互通、云相册同步；可与 iPhone 贴贴快速分享照片、视频等文件；新增 Apple Watch 互联，电话、通知随时接收；还能同步和查看运动健康数据。

价格方面：

小米 18 Pro

12GB+256GB：5999 元

12GB+512GB：6999 元

16GB+512GB：7999 元

16GB+1TB：8999 元

小米 18 Pro Max

12GB+256GB：6999 元

12GB+512GB：7999 元

16GB+512GB：8999 元

16GB+1TB：9999 元

二、小米 18 Pro 系列透明特别版

除了小米 18 Pro 系列的常规版本，小米还带来了透明特别版，这也是透明版时隔 6 年后回归。

透明特别版采用时尚红色设计，微米级膜片打造立体浮雕质感；前后屏透明壁纸，艺术化呈现机身内部结构。

并且还特别定制透明版红色充电器、数据线、包装礼盒。

价格方面，Pro / Max 各只提供 16GB+1TB 版本，售价分别为 9999 元和 10999 元。

三、小米平板 9 系列

在小米 18 Pro 系列发布完毕后，紧接着登场的是小米平板 9 系列。

具体来看，小米平板 9 配备 11.2 英寸的屏幕，提供冰桃粉、云杉绿、黑、银四种配色；搭载第四代骁龙 8s 芯片、内置 9720mAh 大电池。

小米平板 9 Pro 则采用 12.5 英寸大屏，提供云杉绿、黑、银三种配色；配备第五代骁龙 8，内置 11000mAh 大电池。

全系搭载小米澎湃 OS 4，适配 PC 级专业应用，升级 AI 笔记。

价格方面：

小米平板 9

8GB+128GB ：2999 元

8GB+256GB ：3299 元

8GB+256GB 柔光版：3499 元

12GB+256GB ：3799 元

小米平板 9 Pro

8GB+128GB ：3799 元

8GB+256GB ：4099 元

12GB+256GB ：4599 元

12GB+256GB 柔光版：4799 元

16GB+256GB ：4999 元

四、小米手环 11 三彩釉陶瓷版

在本场发布会中，小米还为小米手环 11 新增一个特殊的版本 —— 三彩釉陶瓷版。

三彩釉陶瓷版的灵感来源于上海博物馆藏彩色釉陶马，景德镇工艺出品，搭配精密复合编制表带。

其核心配置和常规版看齐，采用 2mm 超窄四等边设计，配有 1.72 英寸 AMOLED 屏，峰值亮度可达 2000nits；内置小米澎湃 OS 4，腕上即可控制米家产品、小米汽车；支持 5ATM 防水、21 天续航，支持 NFC 离线支付。

功能方面，支持睡眠 HRV 监测，并可通过 AI 来完成睡眠解读、建议；支持全维度运动健康监测，涵盖心率、血氧、压力、女性健康等项目，提供超 150 种运动模式。

价格方面，小米手环 11 三彩釉陶瓷版售价 499 元。

五、小米手表 S5 41mm

除了小米手环 11 迎新版，小米还推出了 Watch S5 41mm 智能手表。

作为全新小尺寸时尚智能腕表，小米手表 S5 41mm 新增陶瓷表圈、灵动表耳、钻石型表冠，续航至高 14 天，提供陶瓷白、海盐蓝、黑色三款配色。

运动健康全面升级，特别为女性升级了全新的健康功能：

三颗温度传感器布局，精准预测生理周期

根据生理周期变化，智能推荐运动强度

结合消耗计算热量缺口，科学管理饮食

双波段紫外线预测，精准防晒更有效

首发手表端小米澎湃 OS 4，支持全新萌宠表盘，可联动时间与天气，能感知压力起伏，拥有四款全新萌宠形象。

同时可深度联动小米汽车，新增主动提醒功能；可与小米智能门锁联动，显示门锁摄像头画面；升级表端微信 App，支持语音转文字；内置表端超级小爱，支持百科问答、便捷语音操控。

价格方面，氟橡胶表带款售价 1299 元，真皮表带款售价 1499 元。

六、小米手表 S5 透明版

不光手机有透明版，手表也有，小米手表 S5 透明版同步上市，限量 5000 台，售价 2499 元。

小米手表 S5 透明版采用透明中框设计，覆盖小米龙晶玻璃 3.0 一体精雕，表径尺寸为 47mm ，搭配优雅精钢表圈。

七、总结

关于这场小米秋季新品发布会，IT之家小编就先盘到这儿。生态科技新品这里就不一一细说了，感兴趣的朋友可以移步IT之家 App 查看资讯报道。

至于“消失”的小米 18 标准版，卢伟冰也明确说了“后面会单独发”，所以还得再耐心等等。

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