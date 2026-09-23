小米米家三筒洗衣机健康洗 Pro 14kg 系列上市，洗烘版 4999 元 / 滚筒版 3999 元

IT之家 9 月 23 日消息，在今晚的小米秋季新品发布会上，米家三筒洗衣机健康洗 Pro 14kg 系列上市，洗烘版 4999 元 / 滚筒版 3999 元。

更精致｜14kg 标准尺寸三筒，超薄全嵌好安装

更大量｜1.5kg 超大小筒 ×2，健康分洗贴身衣物

更干净｜小筒洗净比 1.95，大筒 1.32

更健康｜冷水深度除菌 99%，无需消毒液

这款洗衣机拥有 14kg 洗涤容量（11kg + 1.5kg×2）、9kg 烘干容量（仅限洗烘款，7kg + 1kg×2），体积与米家标准 10kg 滚筒洗衣机相当，支持标准超薄嵌入。

该机支持三筒独立进水，可同时洗涤、烘干，也支持独立操控；其中小筒洗净比 1.95，大筒洗净比 1.32，小筒升级 230mm 大筒径；支持冷水除菌（洗烘款），同时支持 10 天长效抑菌。

智能方面，基于自研洗护算法和 Xiaomi MiMo 大模型打造 AI 米家灵云洗护功能，用户可通过一句话描述衣物材质、颜色、污渍，即可生成个性化洗护建议。

IT之家附详细参数如下：

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