小米 Watch S5 41mm 智能手表发布：首发搭载表端澎湃 OS 4、升级微信 App，1299 元起

IT之家 9 月 23 日消息，在今晚的小米秋季新品发布会上，小米 Watch S5 41mm 智能手表正式发布，首发搭载表端澎湃 OS 4、升级微信 App，售价 1299 元起。

氟橡胶表带款：1299 元

真皮表带款：1499 元

据介绍，这款手表采用经典腕表设计，轻至 36g、薄至 0.99cm，佩戴近乎无感；支持精准女性生理周期监测，提供科学运动建议；支持饮食热量管理、紫外线强度提示，续航至高 14 天。

小米 Watch S5 41mm 拥有全新「陶瓷白」配色，镶嵌莹白陶瓷表圈，触感温润细腻；钻石型表冠，24 道精雕棱面；还有「海盐蓝」和「薄荷绿」配色，采用软韧氟橡胶表带设计。

新表首发搭载表端澎湃 OS 4，支持萌宠表盘，可联动时间与天气、感知压力起伏，轻轻点击还可切换不同动态。其还支持女生的专业运动健康：

精准监测：三颗腕温传感器布局，精准预测生理周期

女性运动：根据身体周期变化，智能评估推荐运动强度

饮食管理：结合消耗计算热量缺口，助力身材管理

科学防晒：独家双波段紫外线监测，精准防晒更有效

IT之家在发布会上了解到，这款手表深度联动小米汽车，新增主动提醒功能；可与小米智能门锁联动，显示门锁摄像头画面；升级表端微信 App，支持语音转文字；内置表端超级小爱，支持百科问答、便捷语音操控。

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