小米穿戴产品首次：小米手环 11 率先上线重庆畅通卡・交通联合版

IT之家 9 月 23 日消息，博主 @懒酱的日记本 刚刚透露，小米手环 11 率先上线了重庆畅通卡・交通联合版。值得一提的是，这也是小米穿戴类产品首次上线重庆公交卡（手机端此前已支持）。

全新小米手环 11 已于本月初发布，首发澎湃 OS 4 系统、至高 21 天续航，采用大曲率圆润机身设计，升级专业睡眠 HRV、高精度心率血氧传感器，首销到手价 289 元起。

IT之家注：重庆畅通卡・交通联合版属于全国交通一卡通互联互通卡，除重庆主城区外（主城区刷卡可享折扣优惠），还可以在支持全国互联互通的城市使用（已支持全国 300+ 城市），使用时需以当地运营企业发布的使用范围及票制票价政策为准。

重庆交通卡本地优惠政策