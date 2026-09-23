小米穿戴产品首次：小米手环 11 率先上线重庆畅通卡・交通联合版

IT之家 9 月 23 日消息，博主 @懒酱的日记本 刚刚透露，小米手环 11 率先上线了重庆畅通卡・交通联合版。值得一提的是，这也是小米穿戴类产品首次上线重庆公交卡（手机端此前已支持）。
全新小米手环 11 已于本月初发布，首发澎湃 OS 4 系统、至高 21 天续航，采用大曲率圆润机身设计，升级专业睡眠 HRV、高精度心率血氧传感器，首销到手价 289 元起。
IT之家注：重庆畅通卡・交通联合版属于全国交通一卡通互联互通卡，除重庆主城区外（主城区刷卡可享折扣优惠），还可以在支持全国互联互通的城市使用（已支持全国 300+ 城市），使用时需以当地运营企业发布的使用范围及票制票价政策为准。
重庆交通卡本地优惠政策
畅通普通卡、开通电子钱包功能的成人优惠卡，乘车可享受单程票价 9 折优惠
在重庆主城区范围内，在公共汽车与公共汽车之间，在公共汽车及长江索道、两路口电动扶梯、凯旋电梯与轨道交通之间，实行一小时免费・优惠换乘；乘客需持同一张公交 IC 卡普通卡 (畅通卡)，消费电子钱包金额时，在 1 小时内可享受 1 次免费・优惠换乘；公共汽车从第 1 次刷卡开始计时，1 小时内“免费・优惠换乘”轨道交通或公共汽车 1 次; 轨道交通从出站闸机刷卡开始计时，1 小时内“免费・优惠换乘”公共汽车 1 次
免费优惠金额不超过首次刷卡票价金额，最高幅度为 2 元 / 次。即：首次刷卡 1 元的，免 1 元；首次刷卡 1.5 元的，根据实际应付票价相应免 1 元或 1.5 元；首次刷卡 2 元或超过 2 元的，根据实际应付票价相应免 1 元、1.5 元或 2 元
现金购票的不享受一小时免费・优惠换乘优惠
乘客在享受免费・优惠换乘时，超出“免费・优惠”的部分仍需据实支付，不再享受 9 折优惠
超过 1 小时刷卡换乘或 1 小时内已享受过一次轨道交通与公共汽车或公共汽车之间免费换乘优惠的，需重新购票。