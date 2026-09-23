爆料称 AMD 为微软 XBOX Helix 和索尼 PS6 主机设计的芯片已流片，前者浮点算力纸面领先四成

IT之家 9 月 23 日消息，据外媒 Wccftech 今天（23 日）晚间报道，AMD 爆料者 Kepler_L2 透露，AMD 为 PlayStation 6 和 XBOX Helix 设计的芯片现已完成流片，两款主机有望明年年底发售。
Kepler 与另一名博主“摩尔定律已死（下称 MLID）”此前都否认了延期说法，理由是生产合同基本敲定，芯片据称计划在明年第二季度投产，推迟生产的代价甚至比承担内存涨价的成本更高。
Kepler_L2 还确认了一组看似接近最终规格的浮点算力数据：PS6 为 40TFLOPS，XBOX Helix 为 56TFLOPS。换言之，XBOX 主机在纸面浮点算力上领先 40%。
按传闻的 PS6 启用的 52 个计算单元计算，再考虑 RDNA 架构的双发射 FP32 吞吐量，40TFLOPS 意味着 GPU 频率约为 3.0GHz。此前给出的算力范围，则是 34–40TFLOPS。
Kepler 又补充了过去一年多逐渐积累的次世代主机信息。有关爆料主要来自 Kepler 本人和 MLID，依据是泄露的 AMD 文件。
|规格
|PlayStation 6（代号“Orion”）
|XBOX Project Helix（代号“Magnus”）
|制程节点
|台积电 N2，部分爆料称为 N3
|台积电 N3P
|芯片
|约 280mm²，单芯片设计
|约 408mm²，采用芯粒设计，由 144mm² 的 SoC 和 264mm² 的 GPU 组成
|CPU
|8 个 Zen 6c 核心＋2 个 Zen 6 LP 核心
|3 个 Zen 6 核心＋8 个 Zen 6c 核心
|GPU
|54 个 RDNA 5 计算单元，其中 52 个启用，频率 2.6–3.0GHz
|68 个 RDNA 5 计算单元，频率 2.5GHz 以上
|内存
|30–40GB GDDR7，160bit 位宽
|36–48GB GDDR7，192bit 位宽
|AI 硬件
|神经阵列集成于 GPU 内
|独立 NPU，最高 110TOPS
|浮点算力（Kepler_L2 爆料）
|40TFLOPS
|56TFLOPS
Kepler_L2 此前概括过两款主机的差别：Helix 比索尼对手的芯片面积约大 42%，内存容量约多 20%。
今年 3 月，Kepler_L2 曾作出估算，PS6 的物料成本约为 760 美元（IT之家注：现汇率约合 5,102 元人民币），699 美元（现汇率约合 4,693 元人民币）的零售价仍有可能。约三个月后，他给出的物料成本升至约 960 美元（现汇率约合 6,445 元人民币），上涨 26%。
索尼 CEO 也公开承认，预计内存价格到 2027 财年结束前都会保持在很高水平。
Helix 的价格预计还要更高。Kepler 认为售价会明确超过 1,000 美元（现汇率约合 6,713 元人民币）。MLID 的零部件成本估算则显示，规模化生产后的物料成本约为 900 美元（现汇率约合 6,042 元人民币）；据此推算，999 美元（现汇率约合 6,707 元人民币）是相当激进的最低定价，1,200 美元（现汇率约合 8,056 元人民币）最有可能。