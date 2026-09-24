苹果 256GB M6 版 Mac mini SSD 性能测试：较 M4 版顺序写入快 48.9%、读取快 15%

IT之家 9 月 24 日消息，科技媒体 AAPL Ch 昨日（9 月 23 日）发布博文，测试指出 256GB 版苹果 M6 Mac mini 采用单颗 NAND 板载 SSD，实测顺序写入 3000.2MB/s、顺序读取 3216.8MB/s。
该媒体测试聚焦 256GB 版本，使用 Blackmagic Disk Speed Test 软件测试，测试文件容量为 1GB。
结果显示，256GB 版顺序写入速度为 3000.2MB/s，顺序读取速度为 3216.8MB/s。而 512GB 版本在同项测试中录得 6577.4MB/s 顺序写入速度，以及 6371.5MB/s 顺序读取速度。
与 256GB 的 Mac mini M4 相比，M6 256GB 版的顺序写入速度由 2014.5MB/s 升至 3000.2MB/s，约增长 48.9%；顺序读取速度由 2792.5MB/s 升至 3216.8MB/s，约增长 15%。
IT之家注：在 Mac mini 产品线中，苹果公司直接跳过 M5 芯片，直接用 M6 作为入门 Mac mini 的芯片，因此这里对比的是 M4 版 Mac mini。
|Blackmagic Disk Speed Test
|顺序写入
|顺序读取
|Mac mini (M6)
512GB SSD (AP0512Z)
|6577.4MB/s
|6371.5MB/s
|Mac mini (M6)
256GB SSD (AP0256Z)
|3000.2MB/s
|3216.8MB/s
|Mac mini (2024) with M4
2TB SSD (AP2048Z)
|4441.2MB/s
|2894.4MB/s
|Mac mini (2024) with M4
256GB SSD (AP0256Z)
|2014.5MB/s
|2792.5MB/s
|Mac mini (M2, 2023)
256GB SSD (AP0256Z)
|1610.0MB/s
|1458.9MB/s
|Mac mini (M1, 2020)
256GB SSD (AP0256Q)
|2150.1MB/s
|2750.6MB/s
相关阅读：