豆包公关负责人刘星回应“裁员、对话团队砍掉一半”传闻：不实，系分工组织调整

IT之家 9 月 24 日消息，豆包公关负责人刘星今日（9 月 24 日）发文：有媒体报道豆包 Session 团队组织调整，部分自媒体将其解读为豆包裁员、豆包对话团队砍掉一半，相关信息不实。实际上只是分工的组织调整。

刘星表示，豆包通用 Session 团队的部分职能拆到了豆包的交易和豆包工作团队，所以人员也随着过去了。很多也是在做之前的工作。比如交易，也是优化交易对话体验。这个团队不到 50 人，分工调整涉及 11 人。其中 3 人离职。

刘星称部分自媒体报道提及的“2 亿人用的豆包裁员”、“对话团队砍掉一半”等表述不实。IT之家附回应全文如下：

据《晚点 LatePost》9 月 22 日报道，消息称豆包负责人赵祺推动了此次人员调整。他在字节已有十余年履历，此前负责增长中台、穿山甲（字节旗下广告平台），之后转岗至集团人力资源部门，为字节 AI 业务搭建人才体系。2025 年 9 月，赵祺转岗至豆包，后于今年 7 月飞书、豆包产品团队整合后成为新产品团队负责人。

豆包凭借超 2 亿的 DAU，目前已跻身国内日活跃用户数最高 AI 应用之列。报道指出，其过去的成功本质上仍是对话产品的成功。而到了今年，对话类产品开始逐渐显现出商业化的瓶颈。