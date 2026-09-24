微软更新 1.139 版 VS Code：大规模 Agent 会话首次加载提速约 12 倍

IT之家 9 月 24 日消息，微软昨日（9 月 23 日）发布公告，宣布更新推出 1.139 版 Visual Studio Code，更新重点转向 AI Agent 的远程开发与大规模会话管理，同时带来若干编辑器体验优化。

在远程 Dev Container Agent 会话方面，开发者现在可在 SSH、Tunnel 和 WSL 承载的远程项目中，让 Agent 直接运行于 Dev Container 内。

Agent 可使用项目既有的工具链和依赖，减少在本地电脑或远程主机重复配置环境的需要。使用该功能需要远端具备受支持的 Dev Container 配置及 Docker，且相关开关目前仍在逐步推送。

会话性能方面，v1.139 为会话列表引入集中式轻量元数据目录，避免每次构建列表都打开所有对话数据库。

在约 645 个会话的测试中，启动后的首次列表加载从 1.3 秒降至 0.1 秒，约快 12 倍；刷新列表从 0.6 秒降至 0.15 秒，约快 4 倍。

操作 优化前 优化后 性能提升 启动后首次加载会话列表 1.3 秒 0.1 秒 约快 12 倍 刷新会话列表 0.6 秒 0.15 秒 约快 4 倍

会话管理方面，微软新增 Compact View（紧凑视图），用户在 Agents Window 中显示更多会话；用户可隐藏空分组，并能双击、通过右键菜单或按 F2 直接重命名会话及其嵌套聊天。IT之家附上相关视频如下：