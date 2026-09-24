米哈游回应股权托管登记：目前没有上市融资计划

IT之家 9 月 24 日消息，据上海股权托管登记中心官网公示信息披露，上海米哈游网络科技股份有限公司已于 2026 年 9 月 23 日完成股权托管登记手续。从即日起，上海股权托管登记中心将为上海米哈游网络科技股份有限公司及其股东办理股权登记业务和提供股权托管服务。

据财联社 9 月 23 日报道，对此，米哈游相关人士表示，股权托管登记系非上市股份公司在公司治理层面的常规安排。公司目前没有上市融资计划。相关信息以登记中心公示为准，暂无更多可披露内容。

米哈游目前没有上市，因此未公开披露完整财报。今年 1 月，米哈游联合创始人刘伟“大伟哥”在朋友圈发文，米哈游获得上海市徐汇区人民政府颁发的“十四五”高质量发展卓越贡献奖，累计创税 150 亿元。

据上海市规划和自然管理局文件公示，上海时间结科技有限公司（IT之家注：米哈游全资控股子公司）于 2023 年以 10.772 亿元，拿下了徐汇区虹梅街道 xh215-02A 地块，需要保证 2023 年至 2025 年连续 3 年贡献税收达到约 33 亿元。