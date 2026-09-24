华为余承东：接下来会聚焦尊界、享界、智界、尚界，让每个界都获得更加充足的资源

IT之家 9 月 24 日消息，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东今日在合肥巡店，并发文谈到了鸿蒙智行的发展。

IT之家附原文如下：

今天我在合肥巡店，看望奋战在一线的门店伙伴，也和大家聊了聊。每天接待客户、安排试驾、忙前忙后，大家辛苦了！过去几年，我们的产品团队、设计团队、营销服团队一直在超负荷运转，大家都憋着一股劲，全力把每一款产品做好，把每一位用户服务好。

接下来，我们会聚焦尊界、享界、智界、尚界，让每个界都获得更加充足的资源，团队也能有更多精力把产品做细、把体验做好，让四界快速提升，利好鸿蒙智行共同发展。大家选择哪一界，我们都希望这辆车能陪大家好好过日子。

这两天我在江淮工厂参与尊界超豪华 SUV 的造型评审，这款车非常值得期待。我们正在加快推进，希望大家早点见到它。

昨天享界 G9 在北京开启首批交付，用户都很认可享界 G9 的豪华质感和硬派能力。谢谢大家的选择！新车交到手上是开始，往后每天用得怎么样，我们还要继续关心。接下来还有享界 V8，一家人出门，老人孩子坐得舒服，行李放得下，这些看起来平常的事，就是做家用车要下功夫的地方，我相信它会是下一个家用爆款！

智界两款重磅新品下周就会上市，智界 RX 为驾驶而生，是鸿蒙智行迄今为止最好开的车；智界 R7 投入 5 亿焕新升级，做到 7 系价格越级体验。这两款产品已经陆续到店，欢迎大家进店试驾、体验！

我们和上汽集团的合作也在不断深化，上汽组建超过 5000 人专属团队、升级金桥尚界专属工厂，全力带来更好的产品和体验。尚界下一款新车定位中大型家用 SUV，敬请期待！

中秋快到了，有的朋友准备开车回家，有的伙伴还要在门店和服务岗位上忙碌。祝大家一路平安、阖家团圆，也特别谢谢节日期间坚守岗位的伙伴们，辛苦了！