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长安启源 3 年累计销量突破 100 万辆

2026/9/24 15:54:29 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 Autumn_Dream不一样的体验华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 9 月 24 日消息，长安启源今日宣布，3 年累计销量突破 100 万辆

长安启源 8 月全球交付 45885 辆，AQ 系列同比增长 103.1%。

长安启源全新中型 SUV 车型 Q06 于昨日（9 月 23 日）正式上市，提供纯电与增程两种动力选择，上市权益价 13.99-16.99 万元。IT之家汇总如下：

  • 602 越享型：官方指导价 13.99 万元，上市权益价 13.59 万元

  • 602 智享型：官方指导价 14.99 万元，上市权益价 14.59 万元

  • 700 智享型：官方指导价 15.99 万元，上市权益价 15.59 万元

  • 700 智尊型：官方指导价 16.99 万元，上市权益价 16.59 万元

  • 1600 双电机智享型：官方指导价 15.19 万元，上市权益价 14.79 万元

  • 670 双电机智享型：天猫甄选价 16.99 万元，限时权益价 16.59 万元

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关键词：长安启源

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