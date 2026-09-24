长安启源 3 年累计销量突破 100 万辆

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IT之家 9 月 24 日消息，长安启源今日宣布，3 年累计销量突破 100 万辆。
长安启源 8 月全球交付 45885 辆，AQ 系列同比增长 103.1%。
长安启源全新中型 SUV 车型 Q06 于昨日（9 月 23 日）正式上市，提供纯电与增程两种动力选择，上市权益价 13.99-16.99 万元。IT之家汇总如下：
602 越享型：官方指导价 13.99 万元，上市权益价 13.59 万元
602 智享型：官方指导价 14.99 万元，上市权益价 14.59 万元
700 智享型：官方指导价 15.99 万元，上市权益价 15.59 万元
700 智尊型：官方指导价 16.99 万元，上市权益价 16.59 万元
1600 双电机智享型：官方指导价 15.19 万元，上市权益价 14.79 万元
670 双电机智享型：天猫甄选价 16.99 万元，限时权益价 16.59 万元
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