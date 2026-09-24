仅剩 20 人，消息称微软 XBOX 旗下光环工作室近乎解散

IT之家 9 月 24 日消息，《光环》（Halo）近期经历了该系列历史上最大的一次变动，开发权从光环工作室（Halo Studios）转交给了动视暴雪（Activision Blizzard）。后者如今希望打造系列“迄今最出色的游戏”，而光环工作室的未来则变得扑朔迷离。在经历数百人的裁员后，据称光环工作室目前只剩下约 20 名开发人员。

IT之家注意到，多年来，光环工作室经历过多次调整和重组。直到最近，这支团队仍被视为 XBOX 旗下最重要的第一方开发团队之一。

根据最新爆料，光环工作室受到大规模裁员的严重影响，目前光环团队只剩下约 20 名开发人员。这些开发人员目前主要负责支持性工作，而动视暴雪已经确认将成为后续项目的主导开发方。动视目前正在组建一支全新的团队，用于开发一款全新的《光环》游戏。

这无疑是一次巨大的变化。前身为 343 Industries 的光环开发团队不久前仍拥有近 1000 名开发人员。如今团队被大幅缩减至仅约 20 人，这也意味着光环工作室未来甚至可能被彻底关闭。

尽管规模庞大，但光环工作室一直严重依赖外部团队提供支持。这也是为什么像《光环：战役进化》（Halo Campaign Evolved）这样的项目，会有来自多个外部团队的数千名开发人员参与。

这或许也是 XBOX 决定放弃由光环工作室继续主导开发的原因之一。不过，对于这支自 2012 年《光环 4》以来一直负责《光环》系列开发的团队而言，如今以如此突然的方式走到尽头，仍然令人唏嘘。