创维推出鸿蒙智选热泵洗烘一体机：13kg 洗涤 +9kg 烘干，起售价 5399 元

IT之家 9 月 24 日现场消息，9 月 24 日下午，鸿蒙智选创维热泵洗烘一体新品品鉴会举行。活动现场，创维推出鸿蒙智选创维热泵洗烘一体机，分为标准版和 Pro 版两款机型，计划于今年 11 月正式上市。其中，标准版售价 5399 元，Pro 版售价 6499 元，可在华为商城、京东商城以及华为线下门店选购。

IT之家从现场了解到，两款机型采用相同的核心硬件方案，均配备三变频直驱热泵，支持低温柔烘，并搭载全域无感除絮技术。官方表示，该方案可实现恒效洗烘，对养宠家庭的衣物洗烘场景也有所覆盖。

容量方面，两款产品均为 13kg 洗涤 +9kg 烘干，属于国内首批新国标一级能效热泵洗烘一体机。同时，产品加入预混精华洗、超净循环洗等功能，进一步提升衣物洗净能力。

鸿蒙智选创维热泵洗烘一体机机身采用 850mm 标准高度规格，官方表示，用户家中原有的嵌入式橱柜可以直接进行原地换装，无需重新修改柜体。

除菌防护方面，两款产品均配备四重除菌方案，包括 UV 隔空杀菌、Ag+ 银离子冷水除菌、60℃ 高温除螨以及四重筒自洁干燥抑菌。根据官方数据，其除螨率达到 100%，除菌率达到 99.9%。

两款机型的主要差异集中在 Pro 版。该版本配备独立风机真新风系统，并配备双 TFT 显示，还加入毫米波雷达、星环灯语等配置。

智能互联方面，两款产品均支持星闪全时智联。用户可以通过手机端实时查看洗烘进程和设备状态，产品还会推送取衣、晾衣等相关提醒，并可与其他鸿蒙设备进行联动。

值得一提的是，就在当天上午，2026 鸿蒙智选秋季新品推荐会在深圳华侨城洲际大酒店举行，创维等六家行业企业签约加入鸿蒙智选。据介绍，双方的合作主要围绕联合产品定义、联合设计、联合研发、联合质量把控、联合销售五个维度展开。合作企业提供行业技术、供应链及制造能力，华为则提供全场景连接技术及相关产品体验要求，双方共同推进产品开发和销售。随着新合作伙伴加入，鸿蒙智选的产品范围进一步覆盖洗烘、卫浴、个护等细分领域，并延伸至卧室、阳台、卫浴、安防等居家场景。

目前，鸿蒙智选创维热泵洗烘一体机标准版和 Pro 版均计划于 11 月上市，售价分别为 5399 元和 6499 元。